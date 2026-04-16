Súper Rugby Américas: se vienen las revanchas, aunque con una mala noticia

En los días previos al inicio de la ronda de revanchas en el Súper Rugby Américas, unas declaraciones impactaron a la competencia continental de franquicias de rugby.

Durante una entrevista periodística el presidente de la Unión de Rugby del Paraguay, Gustavo Borgognon, adelantó el complejo panorama económico que atraviesa la franquicia paraguaya Yacaré XV, anticipando que la situación podría marcar el retiro del equipo de la competencia.

”En esta situación es muy dificil que podamos seguir participando del SRAM", afirmó el ejecutivo de Sportnet, la empresa que administra al equipo.

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"Recién salí de una reunión interna con los presidentes de los clubes, con los que quería juntarme y preguntarles si quieren o no que la franquicia continúe.Vamos a ver si los clubes nos apoyan”, agregó, en diálogo con el programa "Rugby Federal", el streaming de la web Rugby Champagne.

"Estuve hablando también con quien organiza el torneo y les expliqué nuestra situación. El tema está planteado y están analizando si hay alguna posibilidad de poder ayudar a Paraguay, económicamente hablando. Como cuando Sudáfrica ayudó a la Argentina", mencionó Borgognon.

"En las circunstancias en las que estamos, económicamente es imposible continuar", indicó.

“En Paraguay no tenemos cuarenta jugadores que quieran jugar profesional seis meses”, explicó.

La octava fecha

Mientras tanto en el SRA se jugará entre viernes y lunes la octava fecha, primera de las revanchas.

Pampas, que volvió a la punta y es único líder tras gran victoria ante Peñarol por 34-3, recibirá mañana justamente a Yacaré XV.

El partido se jugará en cancha del CASI a las 20, con arbitraje de Tomás Ninci (UAR).

El sábado se enfrentarán Selknam-Tarucas a las 15 hora local (16 en nuestro país). Dirige Damián Schneider (UAR).

El domingo va Cobras Brasil-Dogos XV, desde las 19. Aribitraje de Nehuen Jauri Rivero (UAR).

Completan la jornada el lunes va Peñarol-Capibaras XV, desde las 20. Dirige Gonzalo de Achával (UAR).