El Concejo Deliberante aprobó la declaración de rechazo a la violencia en el shopping

El Concejo Deliberante aprobó esta tarde por unanimidad en general el proyecto de declaración mediante el cual se expresa el rechazo a los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes en el Bahía Blanca Plaza Shopping, en el marco de las protestas realizadas por afiliados de la filial bahiense de la Asociación Empleados de Comercio.

La iniciativa -que busca que el cuerpo legislativo local fije "una posición clara" frente a hechos que afectaron el normal desarrollo de actividades productivas y a comerciantes, trabajadores y vecinos- contó con el visto bueno de todas las bancadas en general, pero no sucedió lo mismo al momento de votar el articulado en particular.

El bloque oficialista de Unión por la Patria decidió no acompañar los artículos 4 y 5 del proyecto.

Cabe recordar que se trata de los apartados en los que se propone "solicitar al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que, en el marco de sus competencias, tome intervención en los hechos ocurridos y evalúe la adopción de las medidas que pudieran corresponder ante eventuales incumplimientos de la normativa vigente" y "remitir copia de la presente a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a efectos de su conocimiento y de que, en el marco de sus competencias y de lo establecido por la Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales, evalúe la eventual intervención que pudiera corresponder ante conductas que excedan el ejercicio regular de la actividad sindical, pudiendo considerar la aplicación de las medidas previstas en la normativa vigente".

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Previamente al debate y votación en el recinto de Sarmiento 12, el titular del gremio, Miguel Oviedo, pidió "disculpas por toda esta situación a la ciudad".