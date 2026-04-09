Manifestación de Empleados de Comercio en el Concejo: hoy se vota el repudio a la violencia

Un grupo de afiliados de la Asociación Empleados de Comercio se movilizó sobre las 10.30 de hoy al Concejo Deliberante, en una jornada donde habrá sesión ordinaria y se tratarán distintos proyectos vinculados con los hechos de violencia sucedidos el viernes pasado en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

“En Bahía Blanca no puede valer todo. Nadie tiene derecho a imponer su posición afectando el trabajo de otros o paralizando la actividad. Eso no es defender derechos, es avasallar los derechos de los demás", indica uno de los proyectos presentados, firmado por la presidenta del Concejo Gisela Caputo, junto con Emiliano Alvarez Porte (ambos del Pro), además de Fabiana Ungaro (Avanza Bahía) y Carlos Alonso (LLA).

Al centro, el titular gremial Raúl Oviedo.

El Viernes Santo, afiliados al gremio mercantil manifestaron en el shopping para denunciar presuntos casos de empleo en negro y de trabajadores que habían sido obligados a asistir pese al feriado nacional.

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En ese marco, la tensión fue escalando hasta que se produjeron incidentes en el acceso al paseo comercial, cuya imagen más expresiva fue el de un gremialista intentando romper con un cono de plástico una de las puertas de vidrio. Se trata de Claudio Montiel, secretario adjunto de AEC.

Tanto Montiel como el titular mercantil a nivel local, Raúl Oviedo, están siendo investigados por la Justicia. De hecho, ayer a la tarde hubo un allanamiento en la sede del sindicato, Rodríguez 60. El propio Oviedo es uno de los presentes esta mañana en el recinto deliberativo de Sarmiento 12.

Poco después de llegar al Concejo, Oviedo subió al primer piso para mantener una reunión con el bloque de concejales oficialistas. Entre los integrantes de esa bancada peronista se encuentra el sindicalista camionero Roberto Arcángel, triunviro junto a su par mercantil de la CGT local.

Luego de ese encuentro, el dirigente de AEC habló con la prensa y pidió "disculpas a toda la ciudad". Agregó que fueron al Concejo "para saber lo que se iba a decir" en la sesión.

Y aseguró que sólo fueron a Sarmiento 12 "a escuchar lo que se va a decir de nosotros".