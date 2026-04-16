La UNS vivirá un nuevo acto de reparación a víctimas del terrorismo de Estado

Este jueves 16 se realizará en la UNS un nuevo acto de reparación a víctimas del terrorismo de Estado

Este martes por la mañana en el tercer piso del edificio del Rectorado, en Colón 80. Legajos laborales y fichas estudiantiles, de medio siglo de antigüedad, van llegando a manos de las autoridades que rubricarán la reparación reciente.

En cada carátula, los nombres cuentan historias de persecución bajo el terrorismo de Estado: Oscar Amílcar Bermúdez, Ernesto Aníbal Bilder, Roberto Leonardo Oscar Cignoli, Carlos Rodolfo Entraigas, María Graciela Izurieta, Eduardo Sergio Korsunsky, Alicia Mabel Partnoy, Guillermo Eduardo Quartucci, Graciela Alicia Romero, Hugo Alberto Ruiz y Jorge Santos.

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Sus vínculos con la UNS fueron interrumpidos como consecuencia de la persecución del terrorismo de Estado, entre 1974 y 1983, y por eso la institución ha decidido una instancia reparatoria. Que al menos en sus legajos laborales y fichas estudiantiles quede clara redacción de lo ocurrido: no abandonaron trabajos o estudios por decisión libre, ni por sanciones u otros artificios enunciativos, sino como consecuencia directa de un aparato criminal.

Eso dirán desde ahora sus registros como integrantes de la UNS. Así lo fija una política institucional decidida en 2022, que se implementó por primera vez al año siguiente y que sumará esta semana los nuevos nombres: el cuarto acto de entrega de fichas estudiantiles y legajos laborales reparados se concretará este jueves 16, a las 17:30, en Colón 80, y se emitirá en directo por este canal.

Los documentos serán recibidos por sobrevivientes o familiares, que luego participarán del descubrimiento de las inscripciones en el Memorial emplazado en el mismo edificio. A los once nombres mencionados se sumará uno: el del estudiante chileno Víctor Eduardo Oliva Troncoso, exiliado de la dictadura de Augusto Pinochet. Su ingreso a la UNS fue interrumpido con su asesinato a manos de la Triple A, en julio de 1975.

El trabajo previo

La reparación documental fue certificada este martes por el rector Daniel Vega; la secretaria general del Consejo Superior, Pamela Tolosa; el presidente de la Asamblea Universitaria, Pablo Di Gerónimo; y el subsecretario de Derechos Humanos, Claudio Gallegos. Mauricio Lezzieri, director general de Personal, rubricó los legajos laborales. Graciela Ovejero, su par de Gestión Académica, hizo lo propio con las fichas estudiantiles.

El proceso reparatorio incluye una minuciosa reconstrucción de las biografías de las víctimas, sus trayectorias, y los hechos que padecieron durante el terrorismo de Estado. La tarea es realizada, bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por un comité técnico conformado a ese fin por el Consejo Superior y vertebrado en torno a especialistas de la carrera de Historia que han enfocado sus estudios en el periodo referido.

Como ocurrió en las tres ocasiones anteriores, durante el acto del jueves se compartirán síntesis de las biografías reconstruidas. Posteriormente se publicarán en el Memorial virtual, alojado en la página de la Subsecretaría. Allí estarán disponibles tanto las biografías completas como el resumen de cada una.

Agenda complementaria

Esta semana la UNS vivirá otras dos actividades vinculadas con la temática y relacionadas con personas incluidas en el acto de reparación documental.

En el hall del edificio de Colón 80 quedó inaugurada la muestra “Los juicios”, que testimonia en acrílico el proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura. La serie se compone de pinturas que Raquel Partnoy, madre de Alicia Partnoy, pintó entre 2011 y 2013. Actualmente, los cuadros integran el Archivo Provincial de la Memoria y son expuestos con curaduría de Sonia Camacho.

Por otra parte, para este miércoles 15 ha sido programado un conversatorio sobre “La construcción de la identidad, entre la dictadura y la democracia”. Organizado por la UNS, la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Provincial del Sudoeste iniciará a las 16, en Alem 1.253.

Con conducción a cargo de Andrea Romero, periodista de Radio UNS, participarán:

Julia Pizá, integrante de H.I.J.O.S., docente del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia e investigadora del CONICET;

Victoria Aure, miembro de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, abogada y docente del Departamento de Ciencias de la Salud; y

Adriana Metz, parte de la comisión directiva de la filial de Mar del Plata de Abuelas de Plaza de Mayo.

Adriana es hija de Raúl Metz y de Graciela Romero, estudiante de Economía de la UNS cuya ficha reparada será entregada al día siguiente. Graciela, que al igual que su compañero permanece desaparecida, estaba embarazada al momento de su secuestro. Alumbró a su bebé en el centro clandestino de detención “La Escuelita”. La criatura fue apropiada y no conoció su real identidad hasta que en julio pasado se convirtió en el nieto 140 recuperado por las Abuelas.