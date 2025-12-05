Para Caputo, Kicillof no podrá tomar deuda para la provincia de Buenos Aires

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no podrá tomar deuda porque no cumple con la ley de responsabilidad fiscal.

"Hay una ley de responsabilidad fiscal, de 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla", explicó el funcionario nacional.

En esa línea, profundizó: "Técnicamente, lo que es deuda nueva, hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley".

"Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación. Eso es un tema que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ha venido repitiendo a las provincias", remató Caputo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ayer, la Legislatura bonaerense aprobó la Ley de Financiamiento que autoriza al gobernador a tomar deuda por USD 3.685 millones.

La norma, sancionada tras una sesión que se extendió durante más de 14 horas, habilita al Ejecutivo bonaerense a refinanciar pasivos por USD 1.990 millones, realizar operaciones por USD 1.045 millones en el sector público y otorgar fondos a empresas estatales, como AUBASA y Buenos Aires Energía. (NA)