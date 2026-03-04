El Gobierno afirma su alineamiento militar con EE.UU.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, cuando juró en el cargo

El ministro de Defensa, Carlos Presti, viajó a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en medio del escenario internacional marcado por la ofensiva conjunta de Washington e Israel contra Irán.

El funcionario participará además de una cumbre de seguridad hemisférica convocada por la administración de Donald Trump.

Según fuentes oficiales, el encuentro reunirá a delegaciones de alrededor de quince países del continente para discutir la evolución de los desafíos de seguridad regional y explorar mecanismos de cooperación en materia de defensa.

El integrante del gabinete firmará un acuerdo de entendimiento en coordinación ante posibles amenazas regionales.

En paralelo, el Ministerio de Defensa inició en los últimos días un relevamiento interno para actualizar la información sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

La cartera solicitó a cada fuerza -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- un informe detallado sobre su estado actual, que incluya equipamiento disponible, capacidades logísticas y nivel operativo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Guerra, Pete Hegseth

En la Casa Rosada sostienen que la participación argentina en la cumbre se inscribe dentro del esquema de alineamiento internacional que impulsa el presidente Javier Milei con la Casa Blanca.

La relación bilateral se volvió uno de los ejes de la política exterior del Gobierno y se tradujo en una agenda creciente de contactos políticos, militares y económicos entre ambos países. (TN)