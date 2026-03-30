Olímpicos de la Juventud: avance de obras, agenda definida y un embajador de impacto global

Ayo, la mascota de los Juegos, junto a Khaby Lame. Fotos: COI

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Los preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 entraron estos días en su fase final, con la infraestructura prácticamente terminada y el nombramiento de un embajador conocido por el mundo entero.

A poco más de siete meses de la primera cita olímpica en tierras africanas, los preparativos avanzan hacia una etapa crucial: la semana pasada, miembros de la Comisión de Coordinación del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud (COJO) constataron un progreso significativo en las obras de construcción y los preparativos operativos.

Entre las instalaciones incluidas se encuentran el Estadio Iba Mar Diop y la piscina olímpica, así como las instalaciones de Diamniadio y Saly, las dos ciudades sedes que acompañarán a Dakar, la principal. Asimismo, la Villa Olímpica, ubicada en la Universidad Amadou Makhtar Mbow, estará lista para mediados de junio.

Un hito importante que se avecina es el seminario de Jefes de Misión, que tendrá lugar en Dakar los días 9 y 10 de abril, y que reunirá a representantes de los Comités Olímpicos Nacionales mientras continúan los preparativos.

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En tanto, en las últimas horas fue nombrado a Khaby Lame, el fenómeno de las redes sociales e influencer, como nuevo embajador de los Juegos.

Estrella popular mundial, que se hizo viral gracias a su humor sutil, Lame es charlantán, alegre y curioso, y sin embargo, alcanzó la fama sin pronunciar una sola palabra.

"Estoy orgulloso de ser senegalés, y creo que hoy todos los senegaleses pueden estar orgullosos de sus orígenes", declaró.

Nació en Dakar en el año 2000, hijo de padres senegaleses originarios de la ciudad de Mbacké, situada en el centro-oeste de Senegal. Su familia emigró a Italia cuando él era un bebé, estableciéndose en la región de Turín.

Desde allí, en plena pandemia, ocupó tiempo creando videos para TikTok recreando tutoriales innecesariamente complicados de forma sencilla, resaltando lo absurdo de ciertas prácticas.

Dakar 2026 serán los primeros Juegos que se beneficiarán de un nuevo enfoque del programa deportivo de los YOG, que busca adaptarse mejor al contexto local y regional de cada edición.

Esto implicará que 25 deportes estarán presentes en el programa de competición y los restantes 10 formarán parte de un nuevo "programa de participación", que busca ayudar a generar interés y participación dentro del país y la región anfitriones al permitir que los jóvenes locales prueben estos deportes específicos, en lugar de ser simplemente espectadores.

En el primer grupo estarán natación, tiro con arco, atletismo, bádminton, béisbol 5, básquet 3x3 boxeo, breaking, ciclismo ruta, ecuestre (salto), esgrima, futsal, ​​gimnasia (artística), beach handball, judo, remo costal, rugby seven, vela (windsurf), skate, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, beach volley, lucha libre (playa) y wushu. Y en el segundo: canotaje, golf, hockey, kárate, pentatlón moderno, tiro, escalada deportiva, surf, tenis y levantamiento de pesas.

Los Juegos, programados del 31 de octubre al 13 de noviembre, reunirán a aproximadamente 2700 jóvenes atletas de hasta 17 años.

Se trata de la cuarta edición del evento, la que le sucederá a Buenos Aires 2018.

La designación original era para 2022, tal la tradición de celebrar los Juegos cada cuatro años. No obstante, la pandemia de covid-19 obligó a postergar su realización, trasladando el evento para llevarlo a cabo recién este año.

Los YOG (Youth Olympic Games, por su sigla en inglés) nacieron en 2007 tras una propuesta del expresidnete del COI, el belga Jacques Rogge.

La primera edición se llevó a cabo en Singapur, en 2010. Luego se celebraron en Nanjing, China, en 2014, y finalmente en nuetro país, en 2018.

La quinta edición se llevará a cabo entonces en 2030 y para organizarlos hay tres ciudades en la fase final. Dos de ellas son vecinas de Sudamérica: se trata de Asunción del Paraguay y Santiago de Chile; mientras que la tercera es Bangkok, capital de Tailandia. Una de ellas será la elegida.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/4 al 25/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

5/3 al 14/3 - VI Juegos Suramericanos de Playa (Iquique, Chile)

Abril - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud

2031

VII Juegos Suramericanos de Playa

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)

La credibilidad de Senegal, al igual que la de todo el continente, está en juego ante el Comité Olímpico Internacional.

Si Dakar 2026 resulta un éxito, podría allanar el camino para las candidaturas africanas a sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, como Egipto y Sudáfrica.