Barrio Colón: un arreglo que no duró y el asfalto nuevo corre peligro

Lo que parecía una solución definitiva terminó siendo un "parche" temporal. A casi un año de los primeros reclamos, una nueva rotura en la intersección de las calles Paunero y Donado vuelve a poner en alerta a los vecinos del barrio Colón.

Esa intersección vuelve a ser noticia por el agua, pero con un agravante: el deterioro del pavimento. Según informaron los vecinos, el sector sufre nuevamente una importante pérdida de agua en el mismo punto donde, tiempo atrás, operarios de la empresa ABSA ya habían intervenido.

La frustración de los residentes radica en la recurrencia. "Lo dejaron perdiendo un poco y creíamos que iban a volver a solucionarlo de forma total", recordaba María, una de las damnificadas, sobre los trabajos realizados anteriormente. Sin embargo, ese remanente de agua fue el preludio de la rotura actual, que hoy se manifiesta con mayor fuerza.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A diferencia de incidentes previos, la preocupación actual escala debido a la infraestructura vial. El agua está erosionando el asfalto, una obra que fue financiada y ejecutada recientemente por la Municipalidad.

"El pavimento está prácticamente nuevo y el agua lo está destruyendo", advierten desde la cuadra.

Esto no solo afecta la estética o el estado de la calle, sino la seguridad de quienes transitan por allí, como el transporte público.

En episodios anteriores, la presión del agua llegó a generar hundimientos en las veredas, representando un riesgo físico para los vecinos. El asfalto erosionado genera baches que complican la circulación en una intersección clave del barrio Colón.

Los vecinos esperan que, en esta oportunidad, la respuesta de la empresa prestataria de servicio no sea solo presencial, sino efectiva y definitiva, para evitar que el asfalto recién inaugurado termine convertido en escombros por la desidia técnica.