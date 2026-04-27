Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.438,69 para la venta y de $1.386,48 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,86% en relación al cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.440,00 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.420,00 (0,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.865,50 (+1,10%); el MEP cotiza a $1.455,81 (+1,04%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.515,68 (+1,40%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 575 puntos básicos (+3,00%).