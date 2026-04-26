Bettiga fue decisivo en el cierre y Jano Martínez en el resto para poner en ventaja a Ferro

Jano ataca con el balón y Bettiga traba a su defensor. Foto: LN.

En un durísimo partido, que se definió en la última pelota, acción en la cual fue determinante el pringlense Valentín Bettiga, esta noche Ferro repitió ante Peñarol, 80-78 y se adelantó 2-0 en la reclasificación de la Liga Nacional.

Jano Martínez y Bettiga fueron grandes protagonistas en el triunfo verde, además del tucumano Emiliano Lezcano.

El Ruso, con toda su personalidad, fue una sombra para el estadounidense Al Thorton, quien después de fajarse con el surgido en Olimpo, restando 3 minutos, fue a la línea y falló dos libres.

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En la acción siguiente, Ferro estiró la ofensiva y cuando se consumían los 24, Bettiga tiró a un pie desde la línea de tiro libre y anotó para el verde: 77-74, a falta de 2m30.

Ya en el cierre, con 8 segundos, respuso Peñarol y cuando la pelota quedó en manos de Thorton, el propio pringlense se le prendió y logró dividir la pelota, más allá que volvió la posesión de la visita, aunque con 1s01/10. Y en ese tiempo los marplatenses alcanzaron a tomar un tiro -fallado- por intermedio de Sean Armand.

Bettiga terminó con 11 puntos (3-7 en triples y 1-3 en dobles), más 5 rebotes y 3 asistencias.

Mientras que Jano completó 13 puntos (2-6 en triples, 2-3 en dobles y 3-6 en libres), más 3 asistencias y 3 rebotes.

Uno a uno

En la otra serie que tuvo acción esta noche, La Unión, como local, derrotó a Independiente (Oliva), 86-62 y quedaron 1-1.

En la visita, Valentín Duvanced terminó con 6 puntos y 4 rebotes, en 22m36.