Puerto Rosales presentó su plan quinquenal de desarrollo

Puerto Rosales presentó esta mañana su Plan Quinquenal 2025-2029, una herramienta impulsada por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense para definir objetivos y acciones de corto y mediano plazo en los distintos puertos de la provincia.

La presentación se realizó en el Salón del Sindicato de Luz y Fuerza de Punta Alta (Rivadavia al 400) y estuvieron presentes el intendente municipal Rodrigo Aristimuño, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales, Diego Piñero, y el subsecretario de Asuntos Portuarios de la Provincia, Juan Cruz Lucero, quienes participaron como los principales oradores junto con representantes de Aduana, la empresa Otamerica y la Armada. Además asistieron funcionarios del Gabinete comunal, autoridades portuarias bahienses, empresarios, concejales y demás actores del quehacer portuario.

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"Tenemos claro que Puerto Rosales trabaja en clave regional. Es muy importante remarcar eso, porque tenemos todo para dar. Es un puerto que no tiene techo", dijo Piñero antes de detallar el plan quinquenal.

"Lo vemos día a día, cuando se acercan las empresas e incluso las provincias a ver si es tan así este caso de éxito que mostramos. Hoy, estamos en todos los portales de energía tanto del país como internacionales. Es un orgullo ver a todos los actores sentados acá", agregó.

La iniciativa de la Subsecretaría busca que los Consorcios de Gestión Portuaria cuenten con una planificación concreta para ordenar la actividad diaria, proyectar obras y establecer prioridades vinculadas al crecimiento operativo y productivo de cada terminal. En ese marco, Puerto Rosales planteó como eje central consolidar su rol como polo de desarrollo productivo regional, con una estrategia enfocada en fortalecer la economía local y ampliar la generación de empleo sostenible.

El plan también pone el foco en mantener un vínculo cercano con la comunidad, integrando la actividad portuaria con el desarrollo del distrito y su entorno productivo.

Durante la presentación se remarcó que la planificación permitirá proyectar el crecimiento del puerto con objetivos definidos y una mirada a largo plazo sobre la infraestructura, la logística y la actividad económica vinculada al movimiento portuario.