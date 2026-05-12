"Nuestra responsabilidad es construir un Coronel Rosales distinto como fue pensado hace más de 81 años"

El intendente municipal Rodrigo Aristimuño encabezó esta mañana el acto oficial por el 81º aniversario de la Declaración de la Autonomía de Punta Alta y la creación del distrito de Coronel Rosales.

La ceremonia se llevó a cabo en la plaza General Belgrano con la presencia de autoridades militares, funcionarios municipales, concejales, representantes de instituciones locales, centros de residentes provinciales, excombatientes de Malvinas y otros invitados.

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Durante el acto, el director comunal de Cultura, Tomás Gagioli, pronunció palabras alusivas en las que destacó los valores colectivos que desembocaron en la anhelada autonomía de la ciudad.

"Esta fecha representa la culminación de una lucha colectiva que se extendió por casi medio siglo. Las imágenes recuperadas de aquellos días nos muestran la emoción desbordante de una comunidad que veía cristalizado su mayor anhelo", dijo.

"Celebramos la tenacidad de generaciones de puntaltenses que no se resignaron ante la indolencia y el abandono —agregó—. La identidad rosaleña se forjó en esa lucha, basada en la perseverancia y la convicción de que merecíamos decidir nuestro propio destino. El desafío actual es preservar y profundizar esa autonomía conquistada, adaptándola a los nuevos tiempos."

A su turno, el intendente Aristimuño subrayó las ideas que cimentaron la determinación de luchar por el autogobierno con una mirada engrandecedora.

"Es un orgullo ser intendente de Coronel Rosales en un momento como el que estamos pasando y además poder conmemorar 81 años de autonomía. Hemos vivido momentos de dificultad y siempre Coronel Rosales se pone de pie con cada uno de ustedes, desde el lugar donde les toque estar, pensado en un Coronel Rosales grande, como pasó hace mas de 81 años.

"Tenemos que discutir y construir un distrito que cobije y les de oportunidades a todos, pujante, sin grietas y que resurja como lo hicimos en el pasado sábado, en colaboración con todos los actores; no hay otra forma de salir adelante que no sea entre todos", agregó el jefe comunal.

"Los invito a pensar un Rosales distinto para que nuestros hijos tengan la oportunidad de quedarse. Nuestra responsabilidad es construir un Coronel Rosales distinto como fue pensado hace más de 81 años", concluyó.