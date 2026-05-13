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Punta Alta.

Celebraron los 99 años de los bomberos voluntarios de Punta Alta

Hubo una caravana y un acto en el cuartel.

Fotos y video: Rolando Ramos

La Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta conmemoró ayer el 99º aniversario de su creación, con una caravana por las calles de la ciudad y con un acto en el Cuartel de calle Mitre al 500.

"Celebramos 99 años de historia, entrega, vocación y compromiso con nuestra comunidad —expresó el presidente de la Asociación, Julio Chanquía—. Nada de lo que hoy es esta asociación hubiese sido posible sin la visión de los fundadores y quienes continuaron su legado."

El acto contó con la presencia del jefe comunal rosaleño Rodrigo Aristimuño, funcionarios, concejales, autoridades de la Armada, Policía y bomberos de la zona, y representantes de entidades locales.

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