Celebraron los 99 años de los bomberos voluntarios de Punta Alta

La Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta conmemoró ayer el 99º aniversario de su creación, con una caravana por las calles de la ciudad y con un acto en el Cuartel de calle Mitre al 500.

"Celebramos 99 años de historia, entrega, vocación y compromiso con nuestra comunidad —expresó el presidente de la Asociación, Julio Chanquía—. Nada de lo que hoy es esta asociación hubiese sido posible sin la visión de los fundadores y quienes continuaron su legado."

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El acto contó con la presencia del jefe comunal rosaleño Rodrigo Aristimuño, funcionarios, concejales, autoridades de la Armada, Policía y bomberos de la zona, y representantes de entidades locales.

