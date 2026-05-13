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Punta Alta.

Allanan dos viviendas por la agresión y el robo a un menor a la salida de la escuela

El hecho se produjo en 25 de Mayo, entre Villanueva y Alberdi.

Personal policial allanó este miércoles dos viviendas en Punta Alta, en el marco de una denuncia por agresión y robo contra un menor.

Todo se originó a partir de una presentación realizada en las últimas horas, por la cual se indica que un adolescente de 15 años fue golpeado por la espalda y perdió el conocimiento mientras transitaba alrededor de las 20.30 por la calle 25 de Mayo, entre Villanueva y Alberdi.

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Al despertarse, se dio cuenta de que de su mochila faltaban un par de auriculares inalámbricos y una tarjeta SUBE.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, en la tarde del miércoles personal policial de la comisaría de Punta Alta realizó dos allanamientos dispuestos por el Juzgado de Garantías N° 2.

En los procedimientos, se indicó desde la Justicia, se secuestraron prendas definidas como "elementos de interés para la causa".

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