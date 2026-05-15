Con mucha presencia local, en ambas ramas, Bahía Blanca recibe el inicio de la Licebo

Nuestra ciudad recibe, entre el sábado y el domingo, la quinta edición de la Liga del Centro Bonaerense (Licebo) de vóley, certamen que reúne a los mejores equipos de la Provincia.

Este año, la competencia contará con 13 equipos en cada rama (masculina y femenina) que se enfrentarán en tres “weekends” de la fase regular.

En Bahía, el torneo se desarrollará en canchas de Liniers, Bahiense del Norte, Villa Mitre y Tiro Federal.

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"Estamos muy expectantes y con mucha ansiedad, porque cuatro canchas de nuestra ciudad van a recibir al mejor vóley de esta parte de la provincia de Buenos Aires", admitió Claudio Rodríguez, quien forma parte de la organización de la competencia y entrenador de Liniers.

"Poder recibir al mejor vóley de la Provincia y que todos los equipos puedan jugar de local es muy importante", remarcó Claudio.

Mirá la nota completa:

*Lo que viene y cómo sigue

Una vez finalizada la primera fase, los 8 mejores irán a la Copa de Oro y los restantes 5 a la de Plata.

Entre esos 8 primeros cruzarán en formato de playoffs, clasificando los cuatros mejores (aquellos que ganen el primer cruce) a la final provincial, donde también se sumarán los seis mejores de la Liga del Noroeste Bonaerense de Voley (Linobo).

Los representantes locales serán Liniers, Olimpo y Tiro Federal (en ambas ramas), Bahiense del Norte y Villa Mitre (en damas) y La Armonía (en caballeros).

Mientras que de afuera vendrán, entre los varones, Azul Vóley Club, Banco Provincia, Cedetalvo, Mar Chiquita y Once Unidos (todos de Mar del Plata); Mariano Moreno y Racing (ambos de Olavarría); Costa Sud (Tres Arroyos) y Edal (Tandil).

En tanto, entre las mujeres, llegarán a Bahía: Cedetalvo, Mar Chiquita y Once Unidos (Mar del Plata); Estudiantes y Racing (Olavarría); Edal y Juventud Unida (Tandil) y Costa Sud (Tres Arroyos).

Si bien el grueso de la programación irá mañana y el domingo, por cuestiones de organización, la competencia ya tuvo un partido adelantado y tendrá dos reprogramados.

En ese sentido, en varones, Liniers superó a La Armonía por 3 a 0, con los siguientes parciales: 25-11, 25-14 y 25-18.

Mientras que la programación de mañana comenzará a las 10.30 y se extenderá hasta las 21.

Teniendo en cuenta los equipos bahienses, en cancha de Liniers, jugarán La Armonía (vs Costa Sud, a las 10.30) y el plantel local femenino (vs Cedetalvo, desde las 17.30) y el masculino (vs Banco, a partir de las 19.15).

En Villa Mitre, las chicas del local abrirán la jornada (vs Edal, a las 12.15) y también jugará Olimpo femenino (vs Mar Chiquita, a las 15.45) y Olimpo masculino (vs Azul, a las 21).

En Tiro Federal, el masculino local tendrá doble programación (vs Racing, a las 10.30, y ante Juventud, a las 15.45) y en el masculino jugará ante Cedetalvo a las 17.30. Además, se presentarán Olimpo (vs Cedetalvo, a las 14) y La Armonía (vs Edal, desde las 19.15).

En tanto, en Bahiense del Norte sólo habrá actividad en damas, con el local jugando por duplicado: vs Juventud (a las 10.30) y frente a Once Unidos (desde las 17.30).

Asimismo, el domingo la actividad iniciará 9.30 y culminará más temprano, a las 18.15.

La programación para los nuestros será la siguiente:

-En Liniers: el local femenino (ante Edal, a las 9.30, y frente a Mar Chiquita, a las 14.45) y el local masculino (contra Once Unidos, a las 11.15, y ante Racing, a las 18.15) y La Armonía (contra Once Unidos, desde las 16.30).

-En Villa Mitre, todo femenino: el local (frente a Juventud, a las 13, y ante Cedetalvo, desde las 16.30).

-En Tiro Federal: el femenino local (ante Once Unidos, a las 11.15) y el masculino (frente a Mar Chiquita, a las 13, y contra Costa Sud, desde las 18.15).

-En Bahiense del Norte: el local (frente a Costa Sud, a las 16.30) y Olimpo femenino (ante Costa Sud, desde las 9.30, y vs Once Unidos, a las 14.45) y Olimpo masculino (contra Edal, a las 18.15).

Además, en femenino, el miércoles 20 cruzarán Villa Mitre-Bahiense y el jueves 21, Liniers- Tiro.