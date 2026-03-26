A la espera de una cosecha récord, la Sociedad Rural volvió a exigir el fin de las retenciones

Nicolás Pino, titular de la SRA, y Luis Caputo, a cargo del Palacio de Hacienda

En la víspera de lo que se espera sea una cosecha gruesa récord, la Sociedad Rural Argentina (SRA) solicitó la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

Este reclamo surge tras las previsiones del Ministerio de Economía, que proyectan ventas agropecuarias al exterior por u$s42.000 millones para 2026, con un incremento interanual de u$s8.700 millones.

El titular de la cartera económica, Luis Caputo, vinculó esta mejora a la respuesta del sector ante las recientes medidas fiscales. En ese sentido se expresó a través sus redes sociales.

"Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones e importaciones"., afirmó el funcionario.

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La entidad rural reconoció el efecto positivo de la reducción de aranceles y destacó que el "campo argentino responde con inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva".

Sin embargo, la institución advirtió que los productores enfrentan "costos de guerra" por los fuertes aumentos en insumos críticos, como la Urea, y el valor del combustible.

Frente a este escenario, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, exigió medidas concretas. "Celebramos que el país reciba estos miles de millones adicionales, pero hoy el esfuerzo del que arriesga se agota en cubrir costos récord y presión fiscal.

El campo ya demostró que, con previsibilidad, responde. La eliminación de las retenciones será el acelerador definitivo para que la Argentina exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia", sostuvo el dirigente.(C5N)