ARCA atenderá con una oficina móvil gratuita

El Espacio Móvil de Atención de ARCA llegará a Punta Alta los días 20 y 21 de mayo, en una iniciativa impulsada por el Municipio de Coronel Rosales para acercar servicios y facilitar trámites a los vecinos tras el cierre de la sucursal local ocurrido hace un año.

La unidad móvil funcionará en Plaza Belgrano, en el horario de 9 a 14, donde se brindará atención gratuita, asesoramiento y acompañamiento para distintos procedimientos vinculados a gestiones tributarias y administrativas.

Durante ambas jornadas, los vecinos podrán realizar trámites como gestión de clave fiscal, blanqueo y elevación del nivel de seguridad, registro de datos biométricos y consultas generales vinculadas a distintos servicios de ARCA.

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Desde la Comuna aseguraron que la llegada de este dispositivo tiene el objetivo de facilitar el acceso a herramientas consideradas fundamentales para contribuyentes y usuarios que, desde el cierre de la dependencia local, debían trasladarse a otras ciudades para resolver este tipo de trámites.

Destacaron además la importancia de acercar este servicio a la comunidad y garantizar una atención más accesible y directa para los vecinos de la ciudad.

