Coronel Rosales se unió al programa de desarrollo productivo creado por la UIBB para la región

Un nuevo convenio para la puesta en marcha de programas estratégicos de desarrollo productivo en la región firmó ayer la Unión Industrial de Bahía Blanca, en este caso con el municipio de Coronel Rosales. Se suma a los ya concretados con las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra y Tornquist.

La entidad gremial empresaria puso a disposición del distrito vecino toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

Dicha propuesta se centra en la ejecución de programas concretos, dando un paso más desde la etapa de diagnóstico, con foco en la acción, el fortalecimiento de capacidades locales y la articulación público-privada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Rubricaron el convenio el presidente de la entidad, Gustavo Elías, y el intendente de la comuna rosaleña, Rodrigo Aristimuño.

Presentes en la ocasión estuvieron Gustavo Mazzaferro, director del ente Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales; Diego Piñero, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Rosales; y Gabriel Godoy, director de ese organismo portuario.

También, y por la UIBB, Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo; Marcela Guerra, Directora Institucional; Lucía Kuntz, coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresaria; y Ximena Funes, a cargo del Espacio Pymes.

"También apostamos al crecimiento regional"

El jefe comunal rosaleño señaló como muy relevante la construcción de región a partir de la firma de estos convenios. "También apostamos al crecimiento regional. Nos parece un buen gesto el que surge de la Unión Industrial. Se trata de una gran oportunidad. Coronel Rosales tiene mucho para ofrecer desde su ubicación geográfica, su Puerto, un régimen como el de la Zona Franca y mucho también desde la Base Naval", indicó Rodrigo Aristimuño.

La Armada, dijo, dispone de muchas áreas con una capacidad ociosa. "Hoy la Base cuenta con 2.300 trabajadores civiles cuando, en su momento, eran 16.000. Gente con mucho conocimiento a los que se lo está invitando a que se vaya. Que puede brindar importantes espacios de capacitación, por ejemplo a partir del COAA (Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada). Tenemos, además, un recurso humano que hace honor a la cultura de la reparación en los talleres de la Base", manifestó.

Señaló, en tanto, que la entidad gremial empresaria que dispone Coronel Rosales no ofrece demasiado potencial. "Vengo del ámbito sindical y creo que sin el sector privado resulta muy difícil llegar a puntos de equilibrio. Si generamos inversiones generamos trabajo. Punta Alta es ciudad cabecera de un distrito donde el 80 por ciento de su masa trabajadora depende del Estado nacional, con un suelo promedio de 900 mil pesos. Imposible que se desarrolle", indicó.

Mencionó que la pérdida de la oportunidad tiene un costo enorme para el rosaleño. "Con Bahía deberíamos haber trabajado en conjunto desde hace mucho tiempo. Por eso este tipo de acuerdo es inédito. Hace muy poco tiempo era impensado. De hecho, cuando intente fomentar la mancomunión entre ambos puertos me trataron hasta de esbirro. Una política cerrada de no interpretar el escenario deriva en que la ciudadanía adopte también esa postura", indicó.

"La región debe mostrarse ordenada"

Gustavo Elías, en tanto, sostuvo que debe trabajarse de manera coordinada con y entre los municipio de la zona. "Nuestra región debe mostrarse ordenada. Sin esos excesos tanto del orden sindical como empresario que nos ubiquen en una zona oscura y luego repercutan en la falta de inversiones. Las empresas, a la hora de invertir, hacen una sintonía fina y nosotros debemos estar a la altura. Tenemos todo para crecer", manifestó.

"Si miramos a Coronel Rosales, vemos que la industria metal-mecánica de la Base Naval Puerto Belgrano asoma improductiva, siendo que dispone de las instalaciones y de un gran recurso humano. Debemos ayudar a impulsar ese escenario", señaló.

En cuanto a la sinergia que se pretende llevar a cabo junto a la región, sostuvo que es hora de salir al mundo a atraer inversiones y aprovechar el reciente acuerdo refrendado entre el Mercosur y la Unión Europea. "Claramente hay que aglutinar energía desde el ámbito político para ir todos en una misma dirección. Pelear, por ejemplo, para que se descentralice el ministerio de Producción. ¿Por qué no puede instalarse y gestionar desde el sur?", preguntó. A lo que se sumó el intendente rosaleño.

"Y yo tengo una utopía que pasa por descentralizar el ministerio de Defensa (de la Nación). Una delegación de ese ministerio con la capacidad de toma de decisiones en nuestro territorio sería un gran paso para cambiar la ecuación. Que entienda que si al Dique lo tenés sin funcionamiento, que ya reparaste la Fragata, el Irizar y después está nueve meses ocioso, se pierde muchísimos ingresos. Los 2 millones de dólares que van a parar a Chile por reparaciones de los buques tanqueros que trabajan en nuestro estuario, quedarían acá. Perder la posibilidad de reparar esos barcos debería resolverse. Hay que trabajar en ese sentido", señaló Aristimuño.

Elías, por otra parte, ponderó los varios proyectos en danza que por estas horas genera Bahía Blanca, con algunos ya siendo parte de la realidad. "Acabamos de recibir a gremialistas de la CGT, de la UOCRA, ya que tenemos por delante grandes inversiones como las de TGS o la construcción de una nueva planta de fertilizantes, en este caso mediante Pampa Energía. Esto va a generar mucho movimiento de obras, de trabajo, y no queremos que se repita aquello de subcontratar a empresas de afuera por una cuestión de precios y que nuestras pymes sufran las consecuencias. Con la llegada de gente de afuera que luego se queda en nuestro medio y termina originando, lamentablemente, nuevos bolsones de pobreza".

Aclaró que no se trata de discriminar, sino de planificar. "Hay que preparar a nuestras bolsas de trabajo, a nuestro ecosistema de compre local, regional, para que sean contemplados a la hora de estas grandes inversiones", dijo.

"Dejar de lado los signos políticos"

Ricardo Rabbione, por su parte, señaló que la UIBB transita muy rápido la idea de cerrar el primer anillo de trece distritos de la región con este acuerdo al que se van sumando uno a uno los municipios más cercanos. "De hecho, en los próximos días rubricaremos el convenio con otros dos. Y ya se han mostrado interesados en sumarse municipios de un segundo anillo para completar los 22 de la Sexta, como por ejemplo Salliqueló. Esto lo estamos complementando con visitas en la zona. Acabamos de estar en Maltería Pampa de Puan y en Medias SOX, la empresa más importante del Parque Industrial de Pigüé, y vamos a hacer lo mismo en otros territorios. Pretendemos ser un ente articulador de los municipios, ya que cada uno tiene su perfil. La idea de descentralización, de autonomía, pasa por entender que el primer mostrador que dispone la gente es atendido por el intendente. Entonces las intendencias deben contar con más recursos, con más posibilidades a la hora de gestionar frente a tanta asimetría que hoy ofrece la provincia de Buenos Aires".

Ello, dijo Rabbione, lejos está de pensar en cortar lazos con la Provincia. "Todo lo contrario. Pero hay que dejar de lado los signos políticos y fijar desde la Región una política de Estado, gobierno quien gobierne. E incorporar la palabra ‘Región´ a la potencialidad de Bahía Blanca. Hacer hincapié en la Regionalización y llevar ese mandato de una buena vez a la práctica. Con decisión", finalizó.