Del edificio compartido a tener un lugar propio: el camino del CFI Nº1

Padres de alumnos de la institución reciben del intendente Aristimuño la noticia largamente esperada.

Durante años, el Centro de Formación Integral Nº1 "Dr. René Favaloro" de Punta Alta (CFI) funcionó en espacios compartidos y con limitaciones que condicionaron sus actividades. La falta de un edificio propio fue uno de los reclamos históricos de la comunidad educativa de esta institución dedicada a la formación integral y laboral de jóvenes y adolescentes con discapacidad.

Ese anhelo comenzó a estar más cerca de concretarse cuando el Municipio de Coronel Rosales le cedió al CFI un inmueble en el barrio Ciudad Atlántida. Y ahora, da un nuevo paso con la confirmación de que llegarán las tan esperadas obras de puesta en valor y ampliación edilicia.

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Esta semana, el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuó anunció la firma del decreto de llamado a licitación de la obra, con un presupuesto oficial de $496.312.242, inversión que será financiada íntegramente por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

"Seguimos trabajando junto a la Provincia para generar más oportunidades de formación y mejorar los espacios educativos de nuestra comunidad. Esta obra es muy importante porque permitirá que el CFI continúe creciendo y brindando más herramientas a nuestros vecinos", dijo el jefe comunal.

La obra contempla la construcción de dos nuevas aulas taller, un núcleo sanitario y la refacción del SUM y de los talleres existentes. El objetivo es mejorar las condiciones del inmueble y ampliar su capacidad.

Paso a paso

El CFI deambuló por varios espacios que le fueron quedando chicos hasta que en el 2022 recibieron una buena noticia: la casa de la primera cuadra de Vélez Sarsfield donde funcionaba el Taller Protegido Indio Fermín, que había sido cerrado por irregularidades, podría ser su definitivo espacio.

El inmueble había pasado a manos del Municipio tras 6 años de gestiones, y este se comprometía a cederlo al CFI si la Provincia se hacía cargo de las obras necesarias para albergar la creciente matrícula y la propuesta de enseñanza del centro.

Pero como las obras no llegaban, el CFI debió mudarse temporalmente y compartir espacio con la Escuela Primaria Nº 3 de calle Florida al 700. Lo provisorio se fue volviendo permanente, lo que ahondó el malestar de padres de los alumnos y docentes.

Ahora, con la concreción de la cesión y el anuncio de las obras, la esperanza se renueva.

Actualmente, el CFI desarrolla propuestas orientadas a la inclusión, la formación para el trabajo y el desarrollo de habilidades sociales y laborales. En ese contexto, contar con un edificio adecuado no solo representa una mejora edilicia, también implica la posibilidad de fortalecer la autonomía de la institución y ampliar las oportunidades para sus estudiantes.

Después de años de funcionar en espacios compartidos y de atravesar distintos reclamos y gestiones, el CFI parece encaminarse a consolidar su identidad propia.

