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Cuándo es el próximo operativo de documentación en Coronel Rosales

Los vecinos podrán tramitar DNI, Certificados de domicilio y extravío y cambio de género, entre otras gestiones.

Un operativo de documentación del Registro Provincial de las Personas se llevará adelante en el Club Altense (Irigoyen 850).

Será el jueves 21 y el viernes 22 de mayo, de 10 a 15.

Durante ambas jornadas se podrán gestionar: Documento Nacional de Identidad (DNI), solicitud de partidas, certificados de domicilio y extravío, certificado de preidentificación (CPI), empadronamiento de extranjeros, inicio de trámite de cambio de género e inicio de expediente de inscripción tardía.

"Se continúa articulando con organismos provinciales para acercar servicios y facilitar el acceso a trámites esenciales para toda la comunidad", mencionaron desde el Municipio.

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