Cuándo es el próximo operativo de documentación en Coronel Rosales
Los vecinos podrán tramitar DNI, Certificados de domicilio y extravío y cambio de género, entre otras gestiones.
Un operativo de documentación del Registro Provincial de las Personas se llevará adelante en el Club Altense (Irigoyen 850).
Será el jueves 21 y el viernes 22 de mayo, de 10 a 15.
Durante ambas jornadas se podrán gestionar: Documento Nacional de Identidad (DNI), solicitud de partidas, certificados de domicilio y extravío, certificado de preidentificación (CPI), empadronamiento de extranjeros, inicio de trámite de cambio de género e inicio de expediente de inscripción tardía.
"Se continúa articulando con organismos provinciales para acercar servicios y facilitar el acceso a trámites esenciales para toda la comunidad", mencionaron desde el Municipio.