Cuándo es el próximo operativo de documentación en Coronel Rosales

Un operativo de documentación del Registro Provincial de las Personas se llevará adelante en el Club Altense (Irigoyen 850).

Será el jueves 21 y el viernes 22 de mayo, de 10 a 15.

Durante ambas jornadas se podrán gestionar: Documento Nacional de Identidad (DNI), solicitud de partidas, certificados de domicilio y extravío, certificado de preidentificación (CPI), empadronamiento de extranjeros, inicio de trámite de cambio de género e inicio de expediente de inscripción tardía.

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"Se continúa articulando con organismos provinciales para acercar servicios y facilitar el acceso a trámites esenciales para toda la comunidad", mencionaron desde el Municipio.