Puerto Rosales apunta a consolidar su perfil productivo y logístico

Puerto Rosales presentó esta semana su Plan Quinquenal de desarrollo portuario, una herramienta impulsada desde la Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense para definir objetivos y acciones de corto y mediano plazo en los distintos puertos de la provincia.

La presentación se realizó en el Salón del Sindicato de Luz y Fuerza de Punta Alta (Rivadavia 441) y estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Portuarios de la Provincia, Juan Cruz Lucero, el intendente municipal Rodrigo Aristimuño, y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales, Diego Piñero, quienes participaron como los principales oradores.

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Además asistieron representantes de Aduana, de la Armada, funcionarios del Gabinete comunal, concejales, autoridades portuarias bahienses, empresarios y demás actores vinculados al quehacer portuario local.

La iniciativa de la Subsecretaría busca que los Consorcios de Gestión Portuaria cuenten con una planificación concreta para ordenar la actividad diaria, proyectar obras y establecer prioridades vinculadas al crecimiento operativo y productivo de cada terminal. En ese marco, Puerto Rosales planteó como eje central consolidar su rol como polo de desarrollo productivo regional, con una estrategia enfocada en fortalecer la economía local y ampliar la generación de empleo sostenible.

El plan quinquenal de Rosales también pone el foco en mantener un vínculo cercano con la comunidad, integrando la actividad portuaria con el desarrollo del distrito y su entorno productivo.

Sin techo para crecer

En su presentación, Piñero remarcó que la planificación permitirá proyectar el crecimiento del puerto con objetivos definidos y una mirada a largo plazo sobre la infraestructura, la logística y la actividad económica vinculada al movimiento portuario.

"Tenemos claro que Puerto Rosales trabaja en clave regional. Es muy importante remarcar eso, porque tenemos todo para dar. Es un puerto que no tiene techo —dijo antes ahondar en el proyecto—. Lo vemos día a día, cuando se acercan las empresas e incluso las provincias a ver si es tan así este caso de éxito que mostramos. Hoy, estamos en todos los portales de energía tanto del país como internacionales. Es un orgullo ver a todos los actores sentados acá."

Detalló como objetivos particulares la ampliación del muelle de servicios generales para incrementar la capacidad operativa, la profundización del proceso de diversificación de cargas, conformarse como centro de servicios logísticos para la actividad petrolera y las embarcaciones que circulan por la ría, insertarse en mercados internacionales y fomentar el turismo, el sector pesquero y la industria naval de reparaciones.

Trabajo conjunto

Por su parte, el intendente Aristimuño destacó el vínculo entre el puerto y la Armada: “Sería imposible pensar a Rosales como un nodo estratégico y operativo si no fuera por su cercanía con la Base Naval”.

También remarcó el trabajo conjunto con el Puerto de Bahía Blanca al señalar que ambos avanzan años en políticas coordinadas vinculadas al desarrollo regional.

Además, valoró el rol de empresas como Oiltanking Ebytem, que el año pasado inauguraron “una de las obras más importantes del país, con una mirada a largo plazo, como la que estamos volcando en este plan".

A su vez, destacó la presencia de los trabajadores y de los gremios, a quienes atribuyó parte del crecimiento reciente sin conflictividad: “Hemos logrado poner a todos en una mesa de diálogo y trabajo, y poder ser ejemplo de ello", dijo.

En la reunión, el subsecretario Lucero explicó los 5 ejes sobre los que se basa la política portuaria bonaerense y desarrolló la performance de la estación portuaria local: "Rosales se ha transformado en un nodo central estratégico, un polo de desarrollo realmente relevante para la Provincia y el país, sobre todo con el movimiento del petróleo. El 2025 fue un año récord para todo el sistema portuario bonaerense, pero en especial para el Puerto de Coronel Rosales, que movilizó más de 17 millones de toneladas de hidrocarburos. Fue un salto enorme en términos de crecimiento”, puntualizó.

