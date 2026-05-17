"Argentina necesita una Armada moderna”, dijo el ministro de Defensa en Puerto Belgrano

La Armada conmemoró hoy el 212 aniversario de su creación, con un acto en el Estadio de la Base Naval Puerto Belgrano, y con la presencia de los ministros de Defensa, teniente general Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

También estuvieron el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, el comandante de Adiestramiento y Alistamiento contralmirante José Martí Garro, el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, el presidente del Concejo Deliberante local Pablo Gómez, y demás autoridades militares y de las fuerzas de seguridad, legisladores, representantes del poder judicial, veteranos de Malvinas, invitados y familiares, entre otros.

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En su discurso, el titular de la cartera castrense mencionó que "la institución mantuvo en alto su identidad a lo largo de todos estos años; cuatro décadas difíciles templaron a esta fuerza y le permitieron preservar lo que la define: su disciplina, su excelencia y su vocación de servicio".

También habló de "recuperar capacidades, modernizar medios, volver a operar con los estándares de las Marinas con las que Argentina debe poder integrarse, hacerlo con la seriedad y la previsibilidad que el momento estratégico exige, porque el escenario internacional ha cambiado".

"La Argentina necesita una Armada moderna, robusta y preparada, capaz de ejercer vigilancia y control efectivo en sus espacios marítimos, capaz de operar de manera integrada con todos los dominios, con las demás fuerzas armadas, capaz de sostener la presencia permanente donde y cuando los intereses de la Nación lo requiera", dijo Presti.

"Yo visto este uniforme, sé el orgullo que da y sé también lo que cuesta sostenerlo. Es por eso que sabemos dónde debemos poner nuestro esfuerzo desde el primer día que estamos en la gestión. En eso estamos trabajando", aseguró.

Luego de las alocuciones, hubo un desfile militar al compás de la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano.

Por el Día de la Armada, ayer y hoy se realizaron jornadas de puertas abiertas a la comunidad en el Parque Centenario, de 10 a 18, con muestras de medios y stands informativos, además de una exhibición de la Agrupación Perros de Guerra y otras actividades.

El Día de la Armada recuerda el Combate Naval de Montevideo del 17 de mayo de 1814, donde la escuadra patriota del Almirante Guillermo Brown venció a las fuerzas coloniales realistas y logró el dominio sobre el río de la Plata, lo que significó un hito histórico argentino que contribuyó con la Independencia nacional.

