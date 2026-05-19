Persiguieron y atraparon a un joven que intentaba robar una moto

Un joven de 25 años fue aprehendido este mediodía en el centro bahiense luego de ser sorprendido mientras intentaba robar una motocicleta estacionada en la vía pública. El hecho terminó con una persecución de vecinos y la intervención de la Policía Motorizada.

Ocurrió alrededor de las 13 en la intersección de las calles Alvarado y Martín Rodríguez. Allí, un delincuente identificado por la policía como Matías Ezequiel Aldegunde (25), violentó el trabavolante y el tambor de arranque de una moto Zanella --patente A062IYK-- con intenciones de robársela.

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Sin embargo, la maniobra fue advertida en el acto por el propio dueño del vehículo. Al verse descubierto, el ladrón intentó escapar a pie, pero el damnificado, con la ayuda de varios transeúntes y particulares que presenciaron la secuencia, comenzó a perseguirlo. La huida terminó a las pocas cuadras, en la esquina de Zelarrayán y Martín Rodríguez, donde lograron retenerlo.

Minutos después, personal de la Policía Motorizada arribó al lugar y procedió a la aprehensión del sospechoso.

El caso quedó caratulado preventivamente como "tentativa de robo agravado por vehículo dejado en la vía pública".

Las actuaciones policiales quedaron a cargo de la comisaría Segunda e interviene en el caso la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.