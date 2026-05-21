Círculo Deportivo tiene nuevo DT y debutará ante Villa Mitre
Cambio de DT en la zona de los "nuestros".
Duilio Botella fue confirmado como nuevo entrenador de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, equipo que compite en la Zona 4 del Torneo Federal A junto a Villa Mitre y Olimpo.
Botella reemplazará en el cargo a Mariano Charlier, quien dejó de ser el DT del Papero tras la derrota del último fin de semana, ante Kimberley por 1 a 0.
El marplatense, además, fue el entrenador de Santamarina de Tandil hasta la fecha 6.
De momento, Círculo marcha último y hace seis partidos que no gana (2 empates y 4 caídas) luego de lo que fue su única victoria en la temporada ante Germinal por 2 a 1.
El debuto de Botella en el Papero será ante Villa Mitre, cuando se midan en Otamendi el último fin de semana mayo ya que en esta programación tendrá fecha libre.