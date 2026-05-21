Círculo Deportivo tiene nuevo DT y debutará ante Villa Mitre

Duilio Botella fue confirmado como nuevo entrenador de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, equipo que compite en la Zona 4 del Torneo Federal A junto a Villa Mitre y Olimpo.

Botella reemplazará en el cargo a Mariano Charlier, quien dejó de ser el DT del Papero tras la derrota del último fin de semana, ante Kimberley por 1 a 0.

El marplatense, además, fue el entrenador de Santamarina de Tandil hasta la fecha 6.

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De momento, Círculo marcha último y hace seis partidos que no gana (2 empates y 4 caídas) luego de lo que fue su única victoria en la temporada ante Germinal por 2 a 1.

El debuto de Botella en el Papero será ante Villa Mitre, cuando se midan en Otamendi el último fin de semana mayo ya que en esta programación tendrá fecha libre.