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Copa Sudamericana.

Se sorteó la Sudamericana: River y Boca podrían cruzarse en las semifinales

También quedaron definidos los caminos de otros equipos argentinos: Lanús y Tigre.

Foto: TyC Sports

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó a Boca y River del mismo lado del cuadro, por lo que podría haber Superclásico en semifinales.

Boca primero deberá superar el playoff ante O’Higgins de Chile y, si avanza, enfrentará a Recoleta de Paraguay.

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River, que terminó primero en su grupo, aguardará en octavos por el ganador de la serie entre Caracas de Venezuela y Santa Fe de Colombia.

También quedaron definidos los caminos de otros equipos argentinos: Lanús, último campeón del torneo, jugará el playoff frente a Cienciano y, si clasifica, se medirá ante Botafogo.

Tigre, en tanto, enfrentará a Nacional de Uruguay con la posibilidad de cruzarse luego con Montevideo City Torque.

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 28 al 30. Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto.

Así quedaron los cruces de Copa Sudamericana:

Boca / O'Higgins vs. Recoleta

Bolívar / Grêmio vs. São Paulo

Santa Fe / Caracas vs. River

Independiente Medellín / Vasco da Gama vs. Olimpia

Sporting Cristal / Bragantino vs. Atlético Mineiro

Universidad Católica de Ecuador / Santos vs. Macará

Nacional de Montevideo / Tigre vs. Montevideo City Torque

Lanús / Cienciano vs. Botafogo

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