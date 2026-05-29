Se sorteó la Sudamericana: River y Boca podrían cruzarse en las semifinales
También quedaron definidos los caminos de otros equipos argentinos: Lanús y Tigre.
El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó a Boca y River del mismo lado del cuadro, por lo que podría haber Superclásico en semifinales.
Boca primero deberá superar el playoff ante O’Higgins de Chile y, si avanza, enfrentará a Recoleta de Paraguay.
River, que terminó primero en su grupo, aguardará en octavos por el ganador de la serie entre Caracas de Venezuela y Santa Fe de Colombia.
También quedaron definidos los caminos de otros equipos argentinos: Lanús, último campeón del torneo, jugará el playoff frente a Cienciano y, si clasifica, se medirá ante Botafogo.
Tigre, en tanto, enfrentará a Nacional de Uruguay con la posibilidad de cruzarse luego con Montevideo City Torque.
Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 28 al 30. Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto.
Así quedaron los cruces de Copa Sudamericana:
Boca / O'Higgins vs. Recoleta
Bolívar / Grêmio vs. São Paulo
Santa Fe / Caracas vs. River
Independiente Medellín / Vasco da Gama vs. Olimpia
Sporting Cristal / Bragantino vs. Atlético Mineiro
Universidad Católica de Ecuador / Santos vs. Macará
Nacional de Montevideo / Tigre vs. Montevideo City Torque
Lanús / Cienciano vs. Botafogo