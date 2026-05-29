Milei volvió a embestir contra Riquelme por su gestión en Boca: “Yo te avisé”

El presidente Javier Milei volvió a embestir contra el máximo mandatario de Boca, Juan Román Riquelme, luego de la eliminación del “Xeneize” en la fase de grupos de la Copa Libertadores: “Yo te avisé”.

Milei utilizó dicha frase al repostear en X (ex Twitter) un video del 2024 donde, durante una entrevista con Cristina Pérez para su programa en Radio Rivadavia, aseguraba que “Riquelme es un kirchnerista manejando a Boca”.

Durante dicha entrevista, Milei aseguró que “la gestión de Riquelme es un desastre”, y analizaba su relación con Mauricio Macri: “Es excelente. La forma en la que nuestros bloques trabajan en forma coordinada es una prueba de eso”.

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Este jueves por la noche, Boca protagonizó uno de los mayores papelones de la última década al caer 1-0 frente a la Universidad Católica de Chile en condición de local y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca, asumió como presidente del club a finales del 2023. Desde que ocupa dicho cargo, el xeneize no ganó títulos y estuvo muy lejos de tener buenas actuaciones en la Copa Libertadores: en 2024 no clasificó, en 2025 quedó eliminado en la segunda fase y en el 2026 no superó la fase de grupos.