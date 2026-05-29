Milei volvió a embestir contra Riquelme por su gestión en Boca: “Yo te avisé”
El presidente se expresó luego de la eliminación del “Xeneize” en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El presidente Javier Milei volvió a embestir contra el máximo mandatario de Boca, Juan Román Riquelme, luego de la eliminación del “Xeneize” en la fase de grupos de la Copa Libertadores: “Yo te avisé”.
Milei utilizó dicha frase al repostear en X (ex Twitter) un video del 2024 donde, durante una entrevista con Cristina Pérez para su programa en Radio Rivadavia, aseguraba que “Riquelme es un kirchnerista manejando a Boca”.
Durante dicha entrevista, Milei aseguró que “la gestión de Riquelme es un desastre”, y analizaba su relación con Mauricio Macri: “Es excelente. La forma en la que nuestros bloques trabajan en forma coordinada es una prueba de eso”.
Este jueves por la noche, Boca protagonizó uno de los mayores papelones de la última década al caer 1-0 frente a la Universidad Católica de Chile en condición de local y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca, asumió como presidente del club a finales del 2023. Desde que ocupa dicho cargo, el xeneize no ganó títulos y estuvo muy lejos de tener buenas actuaciones en la Copa Libertadores: en 2024 no clasificó, en 2025 quedó eliminado en la segunda fase y en el 2026 no superó la fase de grupos.