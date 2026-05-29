Milei recibirá al gemólogo inglés y se reunirá con la Cámara de Especialidades Medicinales

El presidente Javier Milei mantiene una agenda de reuniones para este viernes en Casa Rosada que incluye la visita del gemólogo, Maurice Ostro, y una audiencia con autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM).

Según el empresario y filántropo visitará el Palacio de Gobierno a las 10 en lo que será un nuevo contacto con el Presidente. Lo cierto es que el inglés estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos, aunque aún no hay confirmación oficial.

Ostro es poseedor de la gema de topacio azul más grande del mundo, que su padre halló en Minas Gerais, Brasil, y que su familia donó para ser exhibida en la Galería de Minerales en 2016. Según establece el sitio del registro oficial de obsequios, el libertario recibió unos gemelos y una pulsera de la piedra en cuestión.

El intercambio se da en el marco del lanzamiento del Super RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones.

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En agenda, para el mediodía, Milei tiene previsto también mantener un cónclave con representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM), entidad que cuenta con “100 años de compromiso con la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad”.

La reunión con Gastón Domíngues Caetano, titular de la entidad, se enmarca en medio de las tensiones abiertas a raíz del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una de las claves del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina. El oficialismo aún no determina cuando tratará el proyecto en la Cámara de Diputado,s a pesar de que obtuvo dictamen favorable.

La agenda del mandatario libertario se completa con un cónclave, a las 11, en la sede de gobierno, con una delegación de Estados Unidos de la Cámara de Representantes del partido republicano. Según trascendió, participarían Mario Diaz-Balart(R-FL), Enrique Cuellar (D-TX), Andrew Harris (R-MD), Chuck Edwards (R-NC), David Rouzer (R-NC), Jay Obernolte (R-CA), Brian Monahan y Susan Adams. (N/A)