Se definen 11 posiciones en la LBB Plata: 9 de Julio, con todo a favor para quedarse con el Nº1

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se disputará esta noche, desde las 21, la última fecha de la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", en la cual 9 de Julio, que recibirá a Bahía Basket, depende de sí mismo para asegurarse el Nº1.

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San Lorenzo, el otro que hoy llega con idéntico puntaje, visita a Espora y tiene chances de terminar primero, aunque necesita de ganar y esperar una derrota de 9 de Julio.

Un escalón más abajo aparecen Sportivo, Altense y Comercial (así finalizarían en caso de triple empate).

Sportivo irá a cancha de Velocidad; Altense será local ante Argentino y Comercial visitará a La Falda.

En el restante encuentro de la jornada, El Nacional será anfitrión de Ateneo.

9 de Julio-Bahía Basket

9 de Julio: +5 con Sportivo, +4 con San Lorenzo, +2 con Altense y -2 con Comercial.

Bahía Basket: -1 con El Nacional, -8 con La Falda y +6 con Espora.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Horacio Sedán,⁩ Ariel Di Marco y Alberto Arlenghi.

Novedades: en el local, Rodrigo Blanco no practicó anoche por un cuadro gripal aunque hoy estaría y ya practicaron Federico Escobar y Sebastián Villegas, aunque no van a estar hoy. En la visita no juega Bruno Gigliotti (desgarro) y probablemente, tampoco Juan Cruz Mambretti (sobrecarga).

Espora-San Lorenzo

Espora: -7 con Bahía Basket y +6 con La Falda.

San Lorenzo: +18 con Altense, +7 con Sportivo, -4 con 9 de Julio y -3 con Comercial.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Francisco Irrazábal.

Novedades: Espora no tiene al lesionado Andrés Miguez y tampoco a Juan Ignacio Schiebelbein (viaje). Sanlo, por su parte, continúa sin Juan Ignacio De Pástena (desgarro).

Velocidad-Sportivo

Velocidad: +9 con Argentino, +3 con Comercial y -9 con Altense.

Sportivo: +16 con Altense, +7 con Comercial, -7 con San Lorenzo y -5 con 9 de Julio.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo⁩ Gordillo y⁩ Leonardo Bressan.⁩

Novedades: en Velo no están Joaquín Barco (viaje laboral), Santiago Albizua (viaje familiar) y Valentín Périga (con problemas en la espalda). El que retorna es Bruno Aceituno. En el tricolor está en duda Agustín Amore (con una contractura) y Ulises Montes arrastra una molestia en una rodilla, aunque va a jugar.

Altense-Argentino

Altense: +11 con Comercial, -18 con San Lorenzo, -16 con Sportivo y -2 con 9 de Julio.

Argentino: +19 con Ateneo y -9 con Velocidad.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Cruz Schernenco y Fabrizio Rey⁩.

Novedades: en los locales juegan todos. La visita, por su parte, tendrá como entrenador a Mariano Ticozzi, en lugar de Andrés Iannamico (de viaje). El plantel está completo.

La Falda-Comercial

La Falda: +25 con El Nacional, +8 con Bahía y -7 con Espora.

Comercial: +3 con San Lorenzo, +2 con 9 de Julio, -11 con Altense y -7 con Sportivo.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Sebastián Giannino, Joaquín Irrazábal y Camila⁩ Robles.

Novedades: el albirrojo no tiene a Germán Fernández Vita (de viaje). Y en el portuario continúan sin Federico Lambrech (hombro) y son optimistas en contar con Manuel Maina.

El Nacional-Ateneo

El Nacional: +1 con Bahía Basket y -25 con La Falda.

Ateneo: -19 con Argentino.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Alexia González y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Novedades: en el local no juega Iñaki Errazu (dolor en una rodilla). Y la visita no registra ausencias.

El martes

Los cuatro primeros accederán directamente a cuartos y cruzarán, desde el martes: 5º-12, 6º-11º, 7º-10 y 8º-9º. De ahí surgirán los rivales de los que esperan.

Primero serán los cuartos, después semifinales y el ganador de la final se adjudicará el derecho a una final extra, en caso de no obtener el segundo tramo, al cual se arrastrará el 50% de los puntos acumulados hasta hoy.

Posiciones

1º) 9 de Julio, (8-2) 18 puntos (arrastre: 9)

2º) San Lorenzo, (8-2) 18 (9)

3º) Sportivo, (7-3) 17 (8,5)

4º) Altense, (7-3) 17 (8,5)

5º) Comercial, (7-3) 17 (8,5)

6º) Velocidad, (6-4) 16 (8)

7º) Argentino, (5-5) 15 (7,5)

8º) Ateneo, (4-6) 14 (7)

9º) El Nacional, (3-7) 13 (6,5)

10º) Bahía Basket, (2-8) 12 (6)

11º) La Falda, 12 (2-8) (6)

12º) Espora, 11 (1-9) (5,5)