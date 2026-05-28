Por una rotura en la red, se encuentran sin agua varios barrios de Bahía Blanca

La rotura provocada por un tercero provocó que una parte de la ciudad se encuentre sin servicio de agua potable.

Los problemas se originaron en la intersección de Guido Spano y Sarmiento. En estos momentos, personal de ABSA está trabajando en el lugar.

Las tareas requieren detener el bombeo del Establecimiento 1, lo que termina afectando con baja presión a los barrios Altos de Palihue, Altos de La Falda y Altos de Tiro Federal, hasta su finalización.

A raíz de ello, desde la empresa se solicitó a los usuarias que dispongan de reservas, priorizar su uso para hidratación, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del suministro.

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Además, se recuerda que ante dificultades en el servicio, los interesados pueden comunicarse con la línea telefónica de Asistencia Técnica (0800-999-2272) y los perfiles de ABSA en Facebook y Telegram.