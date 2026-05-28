Feli tiene 11 años, parálisis cerebral y necesita ayuda para realizar un tratamiento en México

Feli necesita asistencia para todas las actividades de la vida diaria

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Felipe tiene 11 años, vive en silla de ruedas y desde que tenía apenas dos meses enfrenta una intensa rutina de terapias debido a una parálisis cerebral provocada por una falta de oxígeno al nacer. Hoy, junto a su familia, impulsa una campaña solidaria con un objetivo enorme: reunir fondos para viajar a México y acceder a un tratamiento que podría mejorar significativamente su calidad de vida.

La campaña se llama "Juntos x Feli" y busca recaudar alrededor de 60 mil dólares para cubrir el tratamiento, los vuelos y la estadía durante un mes en Monterrey, México.

"Al momento de mi nacimiento, una complicación impensada, impredecible e inevitable, me ocasionó una falta de oxígeno muy prolongada que impactó en todo lo relacionado a lo muscular: el habla, la deglución, la motricidad fina, la fuerza y los movimientos", contó Felipe en sus redes sociales.

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Desde muy pequeño realiza distintos tratamientos y terapias. Kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología y equinoterapia forman parte de su vida cotidiana. También realizó en seis oportunidades tratamientos intensivos en el Sanatorio FLENI de Escobar.

Fue justamente allí donde recomendaron que comenzara equinoterapia. Desde los 2 años asiste a Fundación Huellas, actividad que continúa realizando hasta hoy.

Actualmente, Feli necesita asistencia para todas las actividades de la vida diaria. Asiste a la escuela junto a acompañantes terapéuticos y, según contó su familia, cognitivamente se encuentra bien, aunque la falta de tonicidad muscular afecta especialmente su habla.

"Comunicarme de manera fluida con mis amigos y familia o realizar ciertas actividades del colegio me lleva mucho esfuerzo", explicó.

La posibilidad de viajar a México apareció hace casi dos años, cuando otra familia de Huanguelén les habló sobre un tratamiento especializado en niños con parálisis cerebral. Esa experiencia cercana renovó las esperanzas.

"Muchos de los niños que se han sometido a este tratamiento han podido percibir mejoras en su calidad de vida", señaló Analía, su mamá, en diálogo con La Nueva.

El tratamiento dura 28 días consecutivos y consiste en sesiones dentro de un resonador que emite radiofrecuencias, buscando generar nuevas conexiones neuronales. La terapia tomó notoriedad internacional tras inspirar la película de Netflix "Los dos hemisferios de Lucca".

La familia de Feli sueña con que este tratamiento pueda ayudarlo principalmente en el habla, la motricidad y su autonomía diaria.

"Tu granito de arena puede ser un cambio radical en mi vida y en mi bienestar. Todo suma", expresó Feli.

Cómo colaborar

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• Alias en dólares: feli.mexico.usd

—Titular: Juan Facundo Castelli—