Robo en el Centro Comunitario Loyola: "Lo que viene pasando es indignante"

"Volvieron a buscar lo poco que quedaba en pie", así describió Mabel Agüero, presidenta del Centro Comunitario Loyola, un nuevo robo sufrido en las últimas horas en la cancha donde funciona la escuela de fútbol de la entidad.

El hecho, el segundo en menos de una semana, se produjo anoche en el campo de deportes ubicado en Esmeralda al 1.200.

"Rompieron toda la instalación realizada en el vestuario y solo para robar los cables", manifestó la mujer en declaraciones al programa Panorama de LU2.

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El sitio ya había sido blanco de los delincuentes el sábado pasado, cuando se apoderaron de luminarias.

"Suponemos que son los mismos. El fin de semana pasado se llevaron las luces y revolvieron la tierra para sacar los cables subterráneos. Ahora cortaron la luz para poder arrancar lo que estaba en el vestuario. Suponemos que deben haber estado mirando el trabajo que estábamos haciendo".

Agregó que "ayer a la mañana cortaron uno de los cables dentro del medidor. Vino EDES y lo reconectó, pero a la tarde, entre las 19 y 20 horas, cuando terminamos nuestras actividades en el Centro Comunitario, fuimos a mirar y nos encontramos con que habían roto todo".

Agüero consideró que "esta gente no toma dimensión del daño que le está haciendo a los chicos que hacen actividades ahí. Es una gente sin corazón".

También sostuvo que procurarán tener un encuentro con autoridades policiales para intentar reforzar la seguridad en el sector.

"Hemos tenido otros robos, pero lo que viene pasando con la escuelita de fútbol es indignante. No tenemos idea de la razón por la que se han ensañado con nosotros y los chicos".

Como se informara, la obra había sido realizada mediante un aporte de 10 millones de pesos otorgado por Fundación River y Fundación Banco Provincia de Buenos Aires, a través de gestiones realizadas por la Secretaría de Deportes del Municipio.

"Pese a esto seguimos trabajando y tratando de mejorar el lugar para quienes concurren. Esto nos limita para poroyectar a futuro y saber si podemos mejorar o nos van a seguir impidiendo todo el tiempo".

"Quedamos en cero otra vez. Tenemos que evaluar y pensar cómo hacemos para recuperar lo que se perdió", finalizó.