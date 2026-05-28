Espectacular choque múltiple en el centro de Bahía 

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Este mediodía se produjo una cadena de choques en la primera cuadra de calle Alvarado.

Por razones que aún no fueron aclaradas, unos siete vehículos se vieron afectados e incluso uno quedó volcado de costado.

Fuerzas de seguridad y emergencia ya trabajan en el lugar.

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Al menos una persona debió ser trasladada a un hospital.

Como consecuencia, se encuentra cortada al tránsito vehicular la cuadra, entre Yrigoyen y Sarmiento.

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