Mediante una carta, Atenas hizo saber su intención de comprar plaza y no bajar a la Liga Argentina

La dirigencia de Atenas, mientras digiere el descenso, oficializó que analizará la posibilidad de comprar una plaza de Liga Nacional, la cuales sería la que puso a la venta Obras aunque, también está disponible la que dejó vacante Riachuelo.

De todos modos, tendrán prioridad San Isidro y Lanús, quienes anoche comenzaron la final de la Liga Argentina -con victoria granate 63 a 62- y quien no ascienda podría tomar la posibilidad de la plaza disponible.

La decisión de la dirigencia griega se conoció a partir de la respuesta del presidente Germán Baralle a una carta enviada por el socio vitalicio Héctor Audano, mediante la cual, a la vez, convocó a socios y simpatizantes a conformar una mesa de trabajo.

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El comunicado de Atenas

"Estimado Héctor: En primer lugar, queremos agradecerle sinceramente por haberse expresado con respeto, compromiso y sentido de pertenencia hacia nuestra institución.

"Valoramos profundamente sus palabras, no solo por su condición de Socio Vitalicio, sino también por el cariño, la trayectoria y la preocupación genuina que refleja por el presente y el futuro de Atenas.

"Coincidimos en que nuestro club atraviesa deportivamente un momento que nos exige reflexión, autocrítica y, sobre todo, trabajo conjunto. Atenas es una institución con una historia enorme, construida por generaciones de socios, dirigentes, jugadores, entrenadores, colaboradores e hinchas que dejaron una huella imborrable en el deporte argentino.

"Por eso, entendemos que este es un tiempo para convocar, escuchar y sumar. Desde el Club queremos invitarlo a Ud y a todos aquellos que se sienten identificados con la Institución,formalmente a ser parte de una mesa de trabajo de Atenas, en el marco de un nuevo comienzo orientado a la reestructuración, el fortalecimiento deportivo y la recuperación de nuestra identidad, conforme a los nuevos tiempos que rigen en la actual competencia.

"Creemos que, para llevar adelante las mejoras necesarias para nuestra comunidad, necesitamos estar unidos, trabajar juntos y dejar de lado posibles diferencias. Solo a través del diálogo, el compromiso y la construcción colectiva podremos proyectar un club sólido, moderno y fiel a su historia.

"Atenas tiene un pasado deportivo que nos honra, un presente que nos interpela y un futuro que debemos construir entre todos. Estamos convencidos de que, con grandeza, responsabilidad y sentido de pertenencia, nuestro club podrá continuar creciendo y recuperar el esplendor deportivo que siempre lo caracterizó.

"Las puertas del Club están abiertas para Ud y para todos los que quieran sumarse a este espacio de trabajo, con la certeza de que su mirada y experiencia serán un aporte valioso para esta nueva etapa.

"La Asociación Deportiva Atenas informa a sus socios, hinchas, simpatizantes y a la comunidad deportiva en general que la institución ha iniciado las gestiones correspondientes para evaluar la posibilidad de adquirir la plaza vacante de la Liga Nacional de Básquet de Córdoba.

"Esta decisión se enmarca en el compromiso de la Comisión Directiva de trabajar por el crecimiento deportivo e institucional del Club, con una mirada responsable, seria y acorde a la historia que Atenas representa dentro del básquet argentino.

"Somos conscientes de la importancia que tiene cada paso que se dé en este proceso. Por eso, las gestiones se llevarán adelante con la prudencia, el análisis y la responsabilidad que la situación requiere, contemplando los aspectos deportivos, económicos, administrativos e institucionales necesarios.

"Atenas es una institución con una trayectoria única, construida por generaciones de socios, dirigentes, jugadores, entrenadores, colaboradores e hinchas. En ese camino, entendemos que este puede ser un momento clave para proyectar una nueva etapa, fortalecer nuestra identidad y seguir trabajando por el lugar que nuestro Club merece ocupar.

"Desde la Asociación Deportiva Atenas continuaremos informando los avances correspondientes a través de los canales oficiales de la institución".