Roland Garros: Cerúndolo hizo historia al ganarle a Sinner, candidato y Nº1 del mundo

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo dio la gran sorpresa del año al eliminar en la segunda ronda de Roland Garros al italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien se vio afectado por un fuerte golpe de calor.

Cerúndolo, que disputará por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam, se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, luego de tres horas y 36 minutos de juego.

El argentino, que actualmente se ubica en el puesto 54 del ranking ATP, respondió mucho mejor a los más de 30 grados de temperatura de la capital francesa y consiguió la mejor victoria de su carrera en cinco sets ante el italiano.

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Sinner estaba muy comodo dos sets arriba y con quiebre arriba en el tercero, para llevarse la victoria, pero el calor lo desgastó por demás y prácticamente se derrumbó. Pese a liderar el marcador 6-3, 6-2, en la tercera manga Cerúndolo aguantó y se lo llevó por 7-5 para forzar un cuarto set.

Ese tercer set fue un antes y después en el partido ya que el cuarto y quinto set fueron un trámite para el argentino. En apenas 37 minutos cada uno se quedó con el cuarto por 6-1 y el quinto también por 6-1 para sellar la victoria más importante de su carrera.

De esta manera el cuadro de posibilidades se abre para todos. El Grand Slam Nº25 de Novak Djokovic es mucho más probable ahora con la eliminación de Sinner. Lo mismo para Alexander Zverev, el primer Grand Slam para el alemán también es una opción.

La última vez que un tenista argentino venció a un Nº1 del mundo fue el 7 de septiembre de 2018, cuando Juan Martín del Potro superó al español Rafael Nadal por 7-6 (3) y 6-2. (NA).

¡También el hermano!

Poco después de concluir el partido de Juan Manuel Cerúndolo, el tenista se arrimó a un escenario lindero para seguir la definición del partido que su hermano Francisco le ganó a francés Hugo Gastón por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1, para avanzar a tercera ronda.

Otro de los ganadores albicelestes en lo que va de la jornada fue Facundo Díaz Acosta, quien se impuso a Learner Tien 5-7, 6-4, 6-3, 6-7 (4-7) y 3-6.

A las 11.30 está prevista la presentación de Francisco Comesaña ante el italiano Luciano Darderi en la cancha 6 y de Román Burruchaga frente al canadiense FélixAuger-Aliassime en el Court Simonne-Mathieu.