Vuelve el Torneo del Interior, con la segunda presentación de Sociedad Sportiva

Felipe Serrat, una de las opciones para patear a los palos de Sociedad Sportiva. Foto:

Sociedad Sportiva viaja esta noche hacia Tucumán para afrontar el sábado su segunda presentación en el Torneo del Interior B de rugby.

Por la segunda fecha Las Palomas visitarán a Huirapuca de Tucumán, partido que se jugará a las 15 y que será arbitrado por Maximiliano Busaniche (Formosa).

Con 24 jugadores, el equipo bahiense viaja en micro esta medianoche hacia Buenos Aires, donde el viernes a las 13.50 proseguirá vía aérea desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) hacia San Miguel de Tucumán. El arribo está previsto para las 16.

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El Blanco viene de consagrarse en el Oficial Oro de las tres categorías de plantel superior de la Unión de Rugby del Sur. Y en su partido debut en el certamen nacional, derrotó como local a Liceo de Mendoza por 27-24.

En el otro partido del grupo 7 se enfrenarán Liceo RC-Los Tordos RC a las 14.30 (en cancha de Tordos) con el arbitraje de Pedro López Vildoza (Tucumán).

En la primera fecha Tordos superó como local a Huirapuca por 46-29.

Por otra parte el árbitro Santiago Bevacqua (Sur) fue designado para arbitrar el choque Tucumán LT y Mar del Plata Club por la zona 6.

Los demás partidos de la fecha 2 serán los siguientes:

Zona 5: a las 16, Natación y Gimnasia-Paraná Rowing Club (Referee: Valentín Ferrero / Córdoba) y CRAI- Cardenales RC (Mariano Scianna / Mar del Plata).

Zona 6: a las 16, Tucumán LT-Mar del Plata Club (Santiago Bevacqua / Sur) y Sporting-Universitario de San Juan (Juan Moyano / Entre Ríos).

Zona 8: desde las 16, Palermo Bajo-Universitario de Tucumán- (Facundo Gorla / Santa Fe) y Jockey Villa María-Tigres RC (Juan Vega / Rosario).