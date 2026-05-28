Piden celeridad en la resolución de una disputa familiar por la posesión de iglesias

El templo hermana Teresa de esta ciudad sigue cerrado al público por orden judicial.

Una de las partes en conflicto por la posesión de los templos de la hermana Teresa en esta ciudad y Punta Alta, convoca a la comunidad a participar de marchas pacíficas previstas para el próximo mes, con el fin de reclamar a la Justicia celeridad en la resolución de la disputa familiar hereditaria.

Las iglesias vinculadas con la sociedad espírita Paz y elevación, ubicadas en Patricios al 300, de Bahía Blanca, y en 11 de Septiembre al 700, en la vecina localidad, continúan clausuradas por orden de la justicia en lo Civil y Comercial bahiense.

En medio de la contienda entre familiares de la difunta hermana fundadora, Teresa Bruno, a principios de este mes los representantes de la obra espiritista mencionada fueron desalojados de ambos edificios por la fuerza pública.

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Ricardo Tapia, abogado de los demandantes, se quejó por la excesiva demora en la devolución del mandamiento mediante el cual se despojó a sus clientes de bienes existentes en los templos.

"Hoy es 28 y la oficina de mandamientos y notificaciones todavía no devolvió el mandamiento (firmado el jueves 7 pasado). No sabemos qué inventario hicieron en las iglesias los oficiales de justicia intervinientes", explicó Tapia a La Nueva.

"Vamos a plantear la nulidad del mandamiento porque, para nosotros, el inventario está mal hecho. No lo pueden hacer mediante filmación, sino que tienen que contar objeto por objeto. No nos permiten asistir al inventario", agregó.

El letrado debe acreditar en la Suprema Corte de Justicia bonaerense el "perjuicio" contra los representantes de Paz y elevación a raíz del "desapoderamiento de los bienes", como el manto de la hermana Teresa y bibliografía.

"Sin el informe de la oficina de mandamientos ni el mandamiento diligenciado, no puedo hacer esa petición en la Suprema Corte", continuó la fuente consultada.

Pese a que la cuestión judicial de fondo está pendiente de resolución, ya que existe una queja presentada ante la Corte provincial, los miembros de la sociedad temen por el avance material sobre los bienes y el cierre definitivo del espacio espiritual (reconocido oficialmente por el Estado), porque se les negó toda posibilidad de participación y control.

Recurrirán a la mesa interreligiosa

Juan Carlos Rochón, nieto de Teresa y vicepresidente de Paz y elevación, mostró indignación por el cierre de las iglesias y adelantó que le solicitarán a la mesa interreligiosa cultural que tome cartas en el asunto.

"Cerrar dos iglesias y que los jueces no actúen, es algo de no creer. No nos queda otra opción que salir a la calle para manifestarnos. Esperamos que todos nos apoyen porque esto es una injusticia total", remarcó Rochón.

"Tenemos programado hacer marchas de paz porque estamos reclamando por dos iglesias, que son lugares donde justamente encontramos paz".

"Pedimos justicia para todos los que somos realmente personas de fe y creemos en una Justicia justa", finalizó el dirigente desalojado.