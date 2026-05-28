Boca presentó una camiseta por el aniversario de su bicampeonato en la Copa Libertadores

Boca presentó una camiseta por el vigésimo quinto aniversario del bicampeonato en la Copa Libertadores y la estrenará esta noche, cuando reciba a Universidad Católica en un duelo clave por la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.

"A 25 años de un bicampeonato inolvidable", fue el mensaje que compartió el xeneize en sus redes sociales al presentar la camiseta. La publicación tuvo como protagonistas a Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda, tres de las grandes figuras del plantel.

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El principal detalle de la camiseta es que tiene el escudo en el medio, tal como aquella que utilizaron en el 2001, cuando consiguieron su segunda Copa Libertadores consecutiva y la cuarta en su historia.

En aquella definición, el equipo argentino derrotó en la gran final a Cruz Azul de México por penales, después de igualar 1-1 en el global.

Aquel Boca era dirigido por Carlos Bianchi y tenía a grandes figuras, como los colombianos Óscar Córdoba, Carlos Bermúdez y Mauricio Serna, además de Hugo Ibarra, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, entre tantos otros. (NA).