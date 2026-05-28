Quién es "Cumbre", el perro que fue clave en el secuestro de cocaína

"Cumbre" se sumó a la Gendarmería a fines de enero de 2024.

En el marco del procedimiento del pasado fin de semana, cuando se secuestraron más de 2,5 kilos de cocaína en el puesto Fitosanitario de la ruta 3 sur, Gendarmería destacó la labor del can "Cumbre" para la detección de la droga.

"Cumbre" es un perro de raza ovejero belga malinois, de color caoba carbonado, que nació el 29 de octubre de 2020 en Colonia Caroya, Córdoba.

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Para "formarse" como un animal detector de narcóticos, recibió entrenamiento en el Centro de Capacitación Veterinaria (Cecave), ubicado en Campo de Mayo.

Lleva dos años y medio en la fuerza federal, ya que arribó a la unidad especializada el 29 de enero de 2024.

La sección Seguridad Vial de Villarino, dependiente del Escuadrón 70 Bahía Blanca, secuestró tres paquetes rectangulares de cocaína el pasado fin de semana, durante un control de rutina en el puesto del kilómetro 714 de la ruta 3.

En el auto donde tenían oculta la droga fueron arrestados tres ciudadanos de nacionalidades peruana, dominicana y venezolana, que se dirigían hacia la provincia de la ciudad rionegrina de Bariloche.

El perro se sienta luego de finalizar el juego que permitió "marcar" el hallazgo de estupefacientes.

"Cumbre" alertó a los gendarmes sobre la supuesta presencia de sustancias ilícitas en el rodado y de esa manera se avanzó en el procedimiento.

Los tres sospechosos, puestos a disposición de la Justicia Federal de Bahía Blanca, quedaron con prisión preventiva por 6 meses, alojados en dependencias de la Prefectura y la Policía Federal.

Se los identificó como Teófilo Saldaña Magín, Santo Dámaso Báez Arias y Luis Alejandro Martínez Salcedo.