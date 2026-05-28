YPF: "El objetivo es exportar más de U$S 30 mil millones en 2031 en gas y crudo", dijo Marín

El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó este jueves que “el objetivo” para esa compañía es que “la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares a partir de 2031, en crudo y gas” y dijo que para esto se trabaja “colaborativamente” con las empresas privadas del sector.

Marín sostuvo que la energía y el agro son “las dos turbinas” que tiene el país para que la economía despegue definitivamente, señaló al disertar ante el Latam Economic Forum que se realizó en el Goldcenter de Parque Norte.

“Lo más rentable en la Argentina es el campo, pero con la energía le ponemos una segunda turbina al avión y despega, porque con dos turbinas los aviones despegan; con una sola, no”, puntualizó.

El titular de la petrolera de bandera dijo: “Todos queremos lograr el objetivo del país, todos tenemos un objetivo común y es que la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares en el 31”.

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Al respecto, sostuvo que el sector de la energía logró despegar antes que otros “porque se generó un círculo virtuoso económico”, asentado en tres pilares como lo son “el Gobierno, YPF y las empresas privadas”.

“Tenemos un Gobierno que es ‘business friendly’, que además ordenó la macro y dio los incentivos y las direcciones correctas. Porque los Gobiernos dan las condiciones y los privados generan la riqueza”, recalcó.

A partir del contexto que dio el Gobierno “YPF empujó y todos (los privados) nos siguieron y dijimos, entre todos los que trabajamos en la industria de la energía, que este era el momento de generar riqueza”.

"Si el Gobierno dio los incentivos correctos, ordenó la Macro y tiene una política lógica ¿Qué tenemos que hacer los privados? Invertir, porque si no viene lo mismo, viene el ciclo de antes”, advirtió.

“Hay que dar un ciclo más largo de inversiones, y los que tenemos que invertir somos nosotros, los que estamos en la actividad privada, quienes generamos valor”, resaltó.

Marín aseguró, asimismo, que desde el punto de vista de la producción “Vaca Muerta es mejor que cualquier shale americana” y esto nos pone al nivel “de los Estados Unidos”, para lo cual hay que impulsar “proyectos colaborativos con los privados”.

De cara a la producción futura, estimó que “de cada tres barriles que se produzcan en la Argentina uno es para mercado interno y dos para exportación”, por lo cual pidió “trabajar para ser rentables y despegar definitivamente”. (con información de NA)