Secretario de Aceiteros: “Tendríamos que tener dinamita para poder igualar a los compañeros bolivianos"

El secretario General de la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA), Daniel Yofra, brindó declaraciones acerca del paro por tiempo indeterminado que realiza el gremio y consideró que "tendríamos que tener dinamita para poder igualar a los compañeros bolivianos”, aunque aclaró que "no cree que sea necesario".

Luego de que FTCIODyARA y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo iniciaran una medida de fuerza conjunta debido a que la CIARA y las patronales aceiteras y de biodiesel ofrecieron una recomposición salarial de 0%, Yofra lanzó que "si el Gobierno quiere ir contra los trabajadores veremos quién maneja las plantas", en declaraciones radiales.

Asimismo, indicó que las manifestaciones son muy importantes en Argentina, aunque "es importante que las huelgas se hagan efectivas", algo que es una decisión de los dirigentes sindicales, quienes "manejan la producción de este país".

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), en tanto, calificaron el reclamo gremial como “desorbitante” y sostuvieron que el pedido de aumento del 20% proyectaría una inflación anual del 34,6%, en un contexto en el que —según argumentaron— la soja en pesos cayó 9% entre enero y mayo.

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La entidad empresaria aseguró además que el salario inicial del sector ya supera ampliamente el promedio del empleo privado registrado y afirmó que desde enero los trabajadores aceiteros recibieron incrementos por encima de la inflación acumulada. También advirtieron que cada día de paro genera pérdidas para toda la cadena agroindustrial y afecta las exportaciones.

Mientras dure la conciliación obligatoria, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto, suspender medidas de fuerza y continuar negociando en el ámbito oficial. (N/A y Mundo Gremial)