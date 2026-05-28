Preocupa el estado de Chiche Gelblung: “Tiene los glóbulos blancos por las nubes”

El reconocido periodista Samuel "Chiche" Gelblung, de 82 años, lleva casi dos semanas internado en la clínica Mater Dei y, durante este jueves, se conoció que su salud se encuentra en uno de los momentos más críticos y atraviesa un panorama más que complicado.

Fuentes cercanas al periodista informaron que padece un “virus intrahospitalario” y atraviesa una “falla renal”. El mismo conductor había publicado en su cuenta de Instagram la forma en que atravesaba la diálisis: “Entro de 30 años y salgo de 90”, relató en junio 2025.

No obstante, según señaló el periodista Pablo Montagna, el comunicador se encuentra “estable” y “le bajó la fiebre”, al tiempo en que se aguarda a que le “bajen los glóbulos blancos que están por las nubes”, por lo que todavía no pudo ser operado y continúa “internado en la unidad de terapia intensiva sin perspectiva de alta médica”.

Gelblung debía ser intervenido el pasado 22 de mayo, por la trombosis sufrida en el tobillo para liberar la obstrucción arterial. No obstante, en ese momento, el conductor se encontraba consciente, comunicado e incluso con ganas de retomar sus labores diarias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La elevación de glóbulos blancos implica que el sistema inmunológico responde a una agresión externa o interna. Entre las causas más comunes, puede tratarse de una infección relacionada con bacterias o virus, en línea con el conocimiento de un virus intrahospitalario.

Hace más de un mes, Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de los dispositivos. En esa instancia, los profesionales de la salud le habían recomendado reposo, aunque el periodista retomó rápidamente su actividad laboral habitual.

En los últimos años ya había atravesado otros problemas de salud e internaciones por distintos cuadros clínicos, aunque en cada ocasión retomó su actividad profesional en poco tiempo. (con información de NA)