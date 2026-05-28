Hallan un auto robado en Mar del Plata que circulaba con patentes falsas

En un procedimiento de rutina, personal del Comando de Patrullas logró recuperar esta tarde un automóvil que había sido robado hacía un año y medio en Mar del Plata y que circulaba por nuestra ciudad con una identidad adulterada.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14.30 en calle Cristo Redentor al 2100. Según informaron fuentes policiales, los efectivos divisaron un Volkswagen Gol Trend que despertó sospechas.

Al ingresar el dominio (la chapa patente) en el sistema informático de la policía, el resultado dio negativo: el auto, en teoría, no registraba ningún tipo de impedimento legal para circular. Sin embargo, el olfato policial llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva.

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Al verificar los grabados de los cristales y la numeración del chasis, los uniformados constataron que los datos grabados en el coche no coincidían con la documentación visible. Ante esta evidente irregularidad (modalidad comúnmente conocida como "auto mellizo"), se convocó a testigos para profundizar la requisa.

Tras el cotejo final de los números reales de la carrocería, el sistema arrojó la verdadera situación del vehículo: poseía un pedido de secuestro activo por el delito de "hurto automotor", solicitado por la UFI ODEPA de Mar del Plata, con fecha de alta del 28 de noviembre de 2024.

Investigación en curso

Por estas horas, las autoridades locales mantienen abierta una etapa investigativa urgente para intentar determinar la identidad de la persona que dejó el rodado estacionado en ese sector de la ciudad y cómo llegó el vehículo desde la localidad balnearia hasta Bahía.

Las actuaciones legales correspondientes fueron remitidas a la comisaría Cuarta, y el caso quedó bajo la órbita de la UFIJ N° 7.