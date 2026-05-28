A 20 años del ascenso de Villa Mitre: el video con imágenes inéditas grabadas por "Viti" Zwenger

Villa Mitre publicó un video de casi 11 minutos, con imágenes inéditas del ascenso la Primera B Nacional en Tucumán, del que hoy se cumple el 20º aniversario.

Las mismas fueron grabadas por el exdefensor y campeón en esa campaña, Víctor Isidro Zwenger, quien tomó registro de la previa y el post con su cámara personal, en una filmación de 1 hora y 20 minutos.

Todo un hallazgo para la época y que había descansado por dos décadas en casa de Pablo Luque, hincha y coleccionista de todo lo que tenga que ver con la Villa, pero sobre todo con videos (podes ver su historia acá), quien recibió en manos de "Viti" aquella cinta y también la cámara cuando emigró del club.

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Con motivo de celebrar el aniversario, las mismas fueron digitalizadas por gestión de Facundo Romero (dirigente tricolor) y editadas por Santiago Erretegui, quien trabaja en la comunicación del club, principalmente con el actual plantel del Federal A.

En ese pequeño cortometraje se observa la previa, el partido, los festejos íntimos en Tucumán y también el recibimiento de la gente en Bahía, que esperaba a los jugadores tras el "Tucumanazo" que hoy cumple 20 años.

Mirá el video: