Emanuel Sánchez, listo para la semi Boca-Quimsa: "Es menos difícil dirigir la Liga que el torneo local", aseguró

Las semifinales de la Liga Nacional tendrán mañana a tres bahienses en cancha: Lucas Faggiano, en el local Boca, Fausto Ruesga, en Quimsa, y a Emanuel Sánchez, integrante de la tripleta arbitral, junto con el puntaltense Fabricio Vito y Julio Dinamarca.

Será el tercer juego de la serie que tiene 2-0 arriba a los santiagueños y cuyo tercer partido significará, para el árbitro local, el mayor desafío de su carrera.

"Es un partido muy importante y se prepara de otra forma. Hay que tener otra concentración que en un partido de etapa regular, lo cual no quiere decir que este último sea menos importante", comentó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Boca terminará su temporada en caso de perder mañana.

"Hay que ir manejando las diferentes situaciones emocionales, reacciones, porque los jugadores van a tener mucha presión, y máxime en equipos tan importantes como Boca, que es uno de los favoritos", señaló.

Los árbitros deben amoldarse a la categoría que les toca arbitrar. Y, en tal sentido, Emanuel tiene una particular mirada respecto de los torneos locales.

"Bahía es distinto. Hoy por hoy te puedo decir que es menos difícil dirigir la Liga que el torneo local. Hay que ir cambiando el chip, porque cada categoría que dirigís es diferente el juego", comparó.

Para llegar a esta posibilidad, Sánchez tuvo un importante recorrido en nuestro medio, con el respaldo y la base que le dio el Colegio de Árbitros de Bahía Blanca.

"Uno está en este lugar gracias a la competencia que tenemos acá, al Colegio, a la Asociación y a toda la gente me apoyó dentro del Colegio y a mi familia también", destacó.

Sánchez comenzó con el arbitraje en 1998 y está transitando la quinta temporada de Liga Nacional.

"Creo que es el mejor momento de mi carrera", opinó.

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