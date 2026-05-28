El riesgo país quiebra los 500 puntos y las acciones argentinas operan con disparidades

El riesgo país vuelve a quebrar la barrera de los 500 puntos, en una jornada donde las acciones argentinas en Wall Street operan con disparidad.

El indicador que elabora el JPMorgan opera en los 499 puntos tras haber caído 0,2% en la rueda financiera.

Si bien los bonos soberanos operan con resultados desiguales, los avances alcanzan para que el riesgo país opere por debajo de las 500 unidades básicas.

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En Nueva York, las acciones de empresas argentinas registran ganancias de hasta 3,1% —como es el caso de Banco Macro—, aunque también retroceden por debajo del 2% en el peor de los casos.

En la plaza local, el Merval gana 0,2% hasta los 3.076.372,99 puntos y los papeles de las compañías muestran resultados variados.

Mientras que Banco Macro (2,4%), Supervielle (1%) y Galicia (0,84%) encabezan los mejores desempeños, a contramano se ubican Loma Negra (-1,4%), Sociedad Comercial del Plata (-2,2%) y Edenor (-2,3%) en la Bolsa porteña. (NA)