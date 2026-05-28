Silvina Rivero cerró un torneo perfecto en Lima: cinco oros y una plata en el Iberoamericano Máster

La atleta bahiense Silvina Rivero tuvo una destacadísima actuación en el II Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo que se disputó en Lima, Perú, donde se consagró con cinco medallas de oro y un segundo puesto, representando al Círculo Bahiense de Atletismo Máster y a la Argentina.

Rivero se impuso en las pruebas de Lanzamiento de Bala, Disco, Martillo, Martelete y Pentathrow dentro de la categoría Máster 50-54 años, ratificando su jerarquía y regularidad a lo largo de todo el torneo.

Su última consagración llegó en el Pentathrow, prueba en la que logró quedarse con la medalla dorada y completar un certamen perfecto en términos de resultados, consolidándose como una de las máximas figuras del campeonato.

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Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra el oro en Lanzamiento de Martelete con una marca de 13.59 metros, además de su victoria en Impulsión de Bala con 10.07 metros, y los triunfos en Disco y Martillo, donde volvió a demostrar su dominio en las pruebas de lanzamientos.

A este notable desempeño se suma el segundo puesto obtenido en Lanzamiento de Jabalina, cerrando así una participación de altísimo nivel competitivo en el evento internacional.

El torneo se desarrolla en la capital peruana y reúne a atletas máster de distintos países de Sudamérica, en una de las competencias más importantes del calendario iberoamericano de la categoría.