La policía detuvo a un hombre tras un allanamiento por el robo de una bicicleta

Efectivos de la Comisaría Séptima lograron esclarecer un hecho por el robo de una bicicleta ocurrido el último martes en inmediaciones de calle Zelarrayán al 2200, tras una investigación iniciada por la denuncia de la víctima.

El procedimiento lo llevó a cabo personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) junto a la Sección Motorizada, quienes realizaron tareas de relevamiento y análisis de cámaras de seguridad privadas de la zona, logrando identificar al presunto autor del hecho.

Con las pruebas, la UFIJ N°7 del Departamento Judicial de Bahía Blanca autorizó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Carlos Gardel al 2000.

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Durante la diligencia judicial, los efectivos secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del ilícito y procedieron a la aprehensión de un hombre de 43 años, imputado por el delito de hurto.

El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.