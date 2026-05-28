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El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 29 de mayo en Bahía Blanca.

Foto: archivo-La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 29 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y húmedo a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será regular por neblina a buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco alternando nubosidad con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría y húmeda y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.

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