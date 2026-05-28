El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 29 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 29 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y húmedo a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será regular por neblina a buena.
En la tarde tendremos tiempo fresco alternando nubosidad con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría y húmeda y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.