Martín Fierro de portales web: nominaron a La Nueva. y al periodista Juan Pablo Gorbal

El portal web La Nueva. y el histórico y reconocido periodista Juan Pablo Gorbal de este medio fueron nominados en las categorías Sitio del Interior y Periodista de Sitio del Interior para la entrega de los Martín Fierro de Portales Web.

La segunda edición de estos premios, que reconoce a lo mejor del periodismo digital, se desarrollará el próximo jueves 4 de junio, en Parque Norte.

Como siempre, el evento es organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA). En esta oportunidad cuenta con 33 categorías, en las que se premia lo más destacado del último año en el ámbito digital. De Bahía Blanca y toda nuestra región, las únicas nominaciones son las que corresponden a La Nueva. y Gorbal.

En este caso, La Nueva. compartirá terna con reconocidos medios como El Marplatense, Mejor Informado, Cadena 3 y La Gaceta.

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Por su parte, Juan Pablo Gorbal es un reconocido periodista de Bahía Blanca y toda la región, de 54 años de edad. En la actualidad es editor jefe de contenido judicial y policial del medio, con más de 33 años de trayectoria en la profesión, de los cuales 31 años los hizo en La Nueva Provincia y La Nueva.

No es la primera vez que es nominado a un premio de estas caracaterísticas: en 2017 obtuvo el Primer Premio ADEPA en la categoría Periodismo Judicial, otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Es un orgullo estar nominado a una distinción así. El solo hecho de aparecer en una terna de estas características representa un premio y un reconocimiento a la dedicación”, señaló al conocer la noticia.

Gorbal comparte terna con Sebastián Durmont, de La Prensa, y Sebastián Gallego, de Ahora.

Los Premios Martín Fierro de Portales Web reconocen el trabajo periodístico, la investigación y la labor de los creadores de contenido en los medios de comunicación y sitios web de noticias de nuestro país.

Entre sus categorías se distinguen distintas áreas del periodismo digital, que incluyen servicios periodísticos, columnas de opinión, investigación y mejor labor periodística femenina y masculina, entre otras.