Un hombre fue perseguido y atrapado por el robo a un repartidor

Un hombre fue arrestado esta mañana tras una persecución por el robo de elementos pertenecientes a un repartidor de un frigorífico, informaron fuentes oficiales.

El operativo se produjo poco después de las 9, cuando a partir de un llamado al 911 efectivos del Comando de Patrulla y de la comisaría Segunda tomaron conocimiento de un hecho ocurrido en Almafuerte y Roca, donde un sujeto sustrajo un bolso con elementos del interior de un camión perteneciente a la firma Dorodi.

Los voceros señalaron que los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) detectaron que el individuo se movilizaba en un Peugeot 206 de color rojo, por lo que comenzaron un rastrillaje utilizando las cámaras de seguridad.

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Con ese aporte los uniformados lograron interceptar y arrestar al sospechoso en Pampa Central al 2.800, donde lograron recuperar los objetos del damnificado.

El acusado, identificado como Juan Manuel Vega, de 45 años, fue trasladado a la seccional de calle Roca y quedó imputado del delito de hurto.